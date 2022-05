Herr der Ringe: EA bringt ein neues Mobile-Game namens „Helden von Mittelerde“

Erst im vergangenen Jahr gab es einen herben Schlag für Herr der Ringe-Fans, als bekannt wurde, dass das geplante MMO von den Amazon Game Studios doch nicht erscheinen soll.

Jetzt gibt es aber wieder Grund zur Freude: Zum einen startet noch diesem September die kostspielige Serie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime, zum anderen soll – ebenfalls im Herbst – The Lord of the Rings: Gollum erscheinen.

Nun gab auch Electronic Arts bekannt, dass sie erneut mit Middle-earth Enterprises kooperieren. Diese Nachricht ging natürlich umgehend viral.

Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde als mobiles Free-2-Play

Das Projekt trägt den Namen Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde und soll ein mobiles Free-2-Play-Format werden, welches für Android und iOS erhältlich sein wird.

Laut EA soll es sich hierbei um ein Sammelobjekt-Rollenspiel handeln, welches besonders auf Strategie und dem Austragen von Wettkämpfen basiert. Diese Wettkämpfe sollen rundenbasiert und zwischen den einzelnen Spieler*innen ausgetragen werden.

Neben der sozialen Komponente spielt eine Vielzahl an Sammelobjekten eine wichtige Rolle. Basierend auf Der Herr der Ringe und Der Hobbit, wird es selbstverständlich allerlei Charaktere und Geschichten aus dem Tolkien-Kosmos geben, welche es zu erkunden gilt.

Bisher mussten sich Fans mit dem MMORPG The Lord of the Rings Online zufrieden geben. Da dürfte Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde doch frischen Wind in die Welt des Online-Gamings bringen und so vielleicht auch neue Spieler und Spielerinnen dazu gewinnen. Sicher kommen hier nicht nur langjährige Fans auf ihre Kosten.

EA zurück im Herr der Ringe-Universum

Damit wagt sich der Publisher nach über zehn Jahren wieder in die fantastische Welt von J.R.R. Tolkien. Zuletzt veröffentlichten sie 2009 The Lord of the Rings: Conquest, welches für PS3, Xbox 360, Nintendo DS und PC erhältlich war.

Für EA selbst ist diese Kooperation natürlich in vielerlei Hinsicht ein Gewinn. Sonst überwiegend für Konsolen- und PC-Games bekannt, kann der Publisher so sein mobiles Portfolio erweitern, wobei die Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises wohl nicht die schlechteste Wahl ist.

Entwickelt wird das Ganze von Capital Games – Experten auf dem Gebiet der mobilen MMORPGs. Da die Nachricht noch taufrisch ist, können wir wohl erst 2023 mit dem Mobile-Game rechnen, wobei erste Test schon diesen Sommer stattfinden dürften.