The Last of Us Part 1: Hat Naughty Dog Hinweise auf das nächste Spiel versteckt?

Mit The Last of Us Part 1 ist vor einer knappen Woche das umfangreiche Remake des Survival-Horror-Hits von 2013 für die PS5 erschienen. Auch wenn der aufgerufene Preis Anlass zur Kritik gibt, kann die technisch einwandfreie Umsetzung auf ganzer Linie überzeugen. In unserem Test gehen wir näher auf die Stärken und Schwächen des Spiels ein.

Die Entwickler*innen bei Naughty Dog haben es geschafft, den Geist des Originals einzufangen und technisch in das Jahr 2022 zu übertragen. Besonders bei der Beleuchtung und den Animationen sind eindeutige Verbesserungen zu erkennen, während sich am grundlegenden Gameplay wenig verändert. Eine kleine, unauffällige Anpassung sorgt im Internet gerade für Aufsehen.

The Last of Us Part 1: Hinweise auf neues Spiel?

Auf Twitter sind ein paar Screenshots aus dem Remake aufgetaucht, die eine Pinnwand im Spiel zeigen. Die dort platzierten Bilder sind neu und waren in den Versionen für PS3 und PS4 noch nicht enthalten. Naughty Dog hat zwar im Vorfeld angekündigt, dass es viele kleine Änderungen gibt, die die Umgebungen von „The Last of Us Part 1“ glaubhafter wirken lassen sollen, dennoch könnte hier mehr dahinter stecken.

Fans sehen in den Ausschnitten nämlich mehr als nur neue Details. Vielmehr gehen sie davon aus, dass Naughty Dog hier Hinweise auf ein zukünftiges Spiel geben könnte. Schon seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, dass eine neue IP des Studios in einem Fantasy-Setting spielen könnte.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Auf den Bildern, die gut versteckt und nur mit einer Taschenlampe auffindbar sind, sieht man einen feuerspeienden Drachen, einen fliegenden Pegasus und verschiedene Charaktere, die mittelalterliche Kleidung und Waffen tragen.

Die Theorien werden glaubwürdiger, wenn man bedenkt, dass Naughty Dog schon in der Vergangenheit solche Hinweise in ihren Spielen versteckt haben. In Uncharted 3 gab es ebenfalls Konzeptzeichnungen und eine Tageszeitung, in der von einer mysteriösen Pilz-Infektion gesprochen wurde. Kurz darauf wurde dann „The Last of Us“ vorgestellt.

Was meint ihr? Interpretieren die Fans hier zu viel hinein oder könnte es sich tatsächlich um einen Hinweis handeln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!