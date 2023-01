Akkurat: The Last of Us-Clicker haben die selben Synchronsprecher wie im Spiel

The Last of Us wartet einmal mehr mit Original-Synchronsprechern auf, die sie schon im Spiel genutzt haben. Die Clicker werden original vertont, so wie sie es auch mit der Firefly-Anführerin Marlene gemacht haben.

Clicker sind eine der fünf Mutationsformen, in die sich befallene Menschen verwandeln können. Jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß wie nervenaufreibend die Kreaturen mit ihren sehr markanten Geräuschen werden können. Wir erzählen euch alles, was ihr sonst über die Clicker wissen müsst.

Macht ja keine Geräusche

In der dritten Mutationsform wandeln sich die mit dem Cordyceps-Pilz infizierten Menschen vom Stalker zum Clicker. Dabei verlieren sie vollends ihre Fähigkeit zu sehen. Wer jetzt denkt, dass er es nur noch mit einem hilflosen blinden Gegner zu tun hat, irrt sich.

Die Clicker sind äußerst tödlich, sie orientieren sich mit Klicklauten und Echolokation. Sie sind so stark, dass man im Spiel oft abwägen muss, ob ein Kampf überhaupt Sinn macht – oder man lieber versucht ganz still und heimlich an ihnen vorbei zu schleichen.

Das ist gar nicht so leicht, denn die Klicker hören sehr gut und die beängstigenden Klicklaute, die sie ausstoßen, machen Ruhe bewahren nicht unbedingt einfacher. Im Spiel reicht ein Kopfschuss in der Regel nicht aus, um einen Clicker zu töten, sondern legt gerade Mal das vom Pilz bewucherte Gehirn für den nächsten Angriff frei.

Clicker in der Serie

Bisher haben wir sie in der Serie noch nicht in Aktion gesehen, aber sie wurden im Trailer bereits angeteasert und ihr Aussehen orientiert sich sehr an der Spielvorlage. Mit dem Start der Serie wurde ebenfalls offenbart, dass auch ihre Geräusche direkt dem Original entsprechen werden.

Die Spiel-Synchronsprecher sind nämlich wieder mit dabei.

Wir freuen uns über so viel Referenz zum Original und sind gespannt, wie die Serie sich weiter entwickeln wird.