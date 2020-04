The Last of Us 2

© SIE

The Last of Us 2 : Der Release erfolgt am 19. Juni 2020

: Der Release erfolgt am 19. Juni 2020 Das Spiel wird auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert

Die Installationsgröße ist neuerdings bekannt

TLoU2 in verschiedenen Versionen vorbestellen „The Last of Us 2“ hat einen finalen Release-Termin für die PS4 erhalten, das in Deutschland ungeschnitten erscheint. Doch nun stellt sich die Frage, wie groß wird das Spiel am Ende eigentlich? Wie viel Festplattenspeicher benötigt TLoU 2 auf der PlayStation 4 respektive PlayStation 4 Pro? Hierzu gibt es nun handfeste Informationen, die erst kürzlich offiziell ausgeschrieben wurden. Räumt Speicherplatz auf eurer Festplatte frei! Wie erste User auf Reddit nun bemerkt haben, ist die Größe des Spiels der englischen PlayStation-Webseite zu entnehmen. Die Verantwortlichen haben hier unterhalb des Produkts Folgendes vermerkt: © SIE Wir wissen jetzt also, dass das Spiel nicht nur auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert wird, sondern zeitgleich „mindestens 100 Gigabyte“ auf eurer Festplatte benötigt. Wie groß das Spiel am Ende genau sein wird, ist bislang noch unklar. In jedem Fall dürfte die Größenangabe in etwa stimmen, wie es zumeist bei solchen Angaben der Fall ist. Rechnet also mit plus oder minus 10 Gigabyte. The Last of Us 2 vorbestellen: Alle Editionen im Überblick Falls ihr euch bereits sicher seid, dass ihr den kommenden Blockbuster-Titel von Naughty Dog nicht verpassen möchtet, dann habt ihr schon jetzt die Möglichkeit, das Spiel in verschiedenen Editionen vorzubestellen. Wir haben euch hier übersichtlich aufgelistet, welche Editionen es gibt und wo ihr sie kaufen könnt: The Last of Us 2 jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni 2020 für die PS4 und PS4 Pro. Erst jüngst sind massive Spoiler im Netz aufgetaucht, wozu Naughty Dog kürzlich Stellung bezogen hat. Zudem wird es das erste Spiel des Entwicklerstudios mit Nacktheit und sexuellen Inhalten.

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2 jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick

The Last of Us 2: Massive Spoiler aufgetaucht, Naughty Dog meldet sich zu Wort

The Last of Us 2: Neuer Release-Termin bekannt gegeben worden, erscheint in Deutschland ungeschnitten

Wird The Last of Us 2 ein Launch-Titel für die PS5?

The Last of Us 2-Schauspieler kündigt große Neuigkeiten an!

The Last of Us 2 aus dem PlayStation Store entfernt, Vorbestellungen werden erstattet