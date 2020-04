The Last of Us 2

© Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Im vergangenen Monat haben Sony und Naughty Dog The Last of Us 2 auf bislang unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Die Gründe für diese Entscheidung bestehen laut der verantwortlichen Personen aus logistischen sowie wirtschaftlichen Faktoren. Daraufhin forderten viele Spiele zumindest einen Release der digitalen Version, schließlich soll das Spiel laut der Entwickler an sich bereits fertig entwickelt sein. Dagegen wehrt sich das Studio bis jetzt allerdings, da alle Spieler die gleiche Chance erhalten sollen, um mit dem Titel beginnen zu können, selbst wenn diese über eine weniger starke Internetverbindung verfügen. Spoiler zu The Last of Us 2 aufgetaucht Worum sich die Handlung von „The Last of Us 2“ genau drehen wird, ist bislang noch unklar, doch kürzlich aufgetauchte Spoiler verraten schon jetzt wichtige Details. Zwar wurde ein entsprechender Reddit-Post, der mehrere Links zu Videos mit Spoilern enthielt, inzwischen wieder gelöscht, aber die besagten Szenen sind ohne große Problem in den sozialen Medien zu finden und weisen auf einige bedeutende Schlüsselelemente der Handlung von „The Last of Us 2“ hin. Dabei ist dieser Vorfall nicht nur für die Entwickler frustrierend, sondern auch für die Fans. Vor allem die Nachrage nach einer digitalen Veröffentlichung dürfte nun noch größer werden. Möglicherweise werden sich Sony und Naughty Dog also doch noch für diesen Weg entschließen und das Spiel in der nächsten Zeit vorerst ausschließlich digital zur Verfügung stellen? Vermutet wird, dass dieser Leak von einem verärgerten Mitarbeiter von Naughty Dog oder aber einem Alpha-Tester stammt. Zu erkennen sind schließlich Entwicklermeldungen und Eingabeaufforderungen, die in unregelmäßigen Abständen auftauchen und bestätigt werden. Zwar kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, welche der an die Öffentlichkeit gelangten Details echt sind, doch die geleakten Gameplay-Szenen stammen ohne Zweifel direkt aus dem Spiel. © Sony Interactive Entertainment Spoilerwarnung! Wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, solltet ihr an dieser Stelle in keinem Fall weiterlesen! Einige der geleakten Clips zeigen die sich entwickelnde Beziehung zwischen Ellie und Dinas, die bereits im Ankündigungs-Trailer im Rahmen der E3 bekannt wurde. Beide sind zu Beginn in einem Gespräch vertieft, ehe sie von Jesse unterbrochen werden. Der wohl größte Spoiler dreht sich aber wohl um Joel. Dieser wird in einem Clip von Banditen gefangen gehalten und befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Vernutetet wird, dass es sich hierbei sogar um seine Todesszene handeln könnte. Eine andere Szene zeigt wie Ellie über Joels Tod spricht. Doch es scheint, dass diese Szene zu Beginn des Spiels stattfindet, während offiziell veröffentlichtes Filmmaterial von Joel den Charakter später im Spiel zeigt. Es gibt außerdem Gerüchte um Ellies Tod. Möglicherweise sind diese Szenen extra so gewählt worden, damit das Schlimmste angenommen wird.

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu The Last of Us 2

Wird The Last of Us 2 ein Launch-Titel für die PS5?

The Last of Us 2-Schauspieler kündigt große Neuigkeiten an!

The Last of Us 2 aus dem PlayStation Store entfernt, Vorbestellungen werden erstattet

The Last of Us 2: Könnte die digitale Version schon früher erscheinen?

The Last of Us 2: Wunderschöne Screenshots trösten über Verschiebung hinweg

Coronavirus: Release von The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben