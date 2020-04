Sony und Naughty Dog haben in der vergangenen Woche überraschend den Release von The Last of Us 2 für die PlayStation 4 erneut verschoben. Aufgrund der Corona-Pandemie und damit einhergehenden logistischen sowie wirtschaftlichen Gründen haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen den Release des Survival-Shooters auf unbestimmte Zeit nach hinten zu verschieben.

Dürfen wir mit einer früheren digitalen Version rechnen?

Unter anderem dürfte es aufgrund von geschlossenen Presswerken problematisch sein die physischen Versionen des Spiel herzustellen und anschließend pünktlich auszuliefern. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie es um einen früheren Release der digitalen Versionen von „The Last of Us Part 2“ steht. Der Vertrieb dürfte in diesem Fall doch eigentlich deutlich einfacher und unkomplizierter ausfallen. Das Spiel an sich sei laut Creative-Director Neil Druckmann im Grunde schließlich fertig entwickelt.

Doch dem Entwickler sei es wichtig, dass eine Situation wie bei dem Remake von „Final Fantasy 7“ verhindert wird. In diese Fall halten einige Spieler den Titel bereits jetzt in den Händen, da Square Enix den Handel früher beliefert hat, damit es zu keinen Verzögerungen kommt.

„Es gibt noch keine endgültige Entscheidung. Im Moment reagieren wir nur auf … es ist eine Frage der Einzelhandelskette, ob wir physische Kopien an die Leute bringen könnten und ob es eine ausreichende Internetinfrastruktur gib, um alle Länder zu unterstützen.“

Wichtig sei es Naughty Dog, dass alle Spieler die gleiche Chance erhalten, um mit dem Titel gleichzeitig zu beginnen.

„Dies ist ein weltweites Spiel, auf das Menschen in jedem Land warten, und wir möchten sicherstellen, dass wir fair sind. Wenn wir [das Spiel] nur einem kleinen Teil der Leute zugänglich machen, was macht es dann mit all den anderen Leuten, die es nicht bekommen?“

„Wir prüfen derzeit alle möglichen Optionen. Was ist der beste Weg, um es so schnell wie möglich an alle unsere Fans zu bringen? Es wird einige Zeit dauern, bis sich die Dinge ändern und wir herausfinden, wo sich die Welt befindet: Die Dinge ändern sich von Tag zu Tag.“

Druckmann gab an, dass das gesamte Last of Us-Team seit einigen Wochen von Zuhause aus arbeitet. Man habe die Mitarbeiter angewiesen, sich Zeit für die Familie zu nehmen, auch wenn dies zur Verzögerung des Projekts führen würde.

„Wir haben ihnen sogar gesagt, wenn wir unseren Termin verpassen, verpassen wir unseren Termin. Wir werden es herausfinden, aber ihr kommt an erster Stelle“, sagte er. „Auch wenn wir das Spiel beenden, sagen wir den Leuten immer wieder: Wenn ihr einen oder zwei Tage frei haben müsst, macht was auch immer, um auf euch selbst aufzupassen. Das Spiel wird da sein.“

Wie steht es um eine Demo?

Auf die Frage, ob Naughty Dog die Fans möglicherweise mit einer Demo zu „The Last of Us 2“ beruhigen könnte, antwortete Druckann:

„Es ist ganz anders, wenn man eine Demo für ein Spiel hat, die sie auf einem Kongress oder einer Presseveranstaltung veröffentlichen können, und wenn Leute von Naughty Dog dort zuschauen, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert.“

„Als wir die Pressedemo gemacht haben, hatten wir gerade das ganze Spiel auf der Disk und wir haben ein Stück davon abgeschnitten, damit die Leute das spielen können, aber das kann man nicht, wenn man es weltweit auf PSN versendet … da müssen viel mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.“

Er fügte hinzu: „Es ist fast so, als würden Sie bei Null anfangen, um diese Demo zu erstellen, und das ist eine enorme Menge an Arbeit und eine enorme Menge an Arbeit, die wir unserem Team nicht auferlegen wollen. Wir konzentrieren uns lieber darauf, das eigentliche Spiel zu beenden und es den Leuten zugänglich zu machen. „

Gegen Ende des Gespräch betonte Neil Druckmann noch einmal, dass die Arbeiten an „The Last of Us 2“ beinahe abgeschlossen seien und sich die Entwickler auf die Behebung von Fehlern und dem endgültigen Feinschliff konzentrieren.