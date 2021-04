The Last of Us 2: Alternatives Ende enthüllt, das mehr Hoffnung gespendet hätte

The Last of Us 2 wurde im vergangenen Jahr so heiß diskutiert wie kaum ein anderes Spiel. Vor allem ein gewisser Plot-Twist im frühen Verlauf der Geschichte sorgte für Unbehagen und Frust bei den Fans. Doch auch das Ende war Gesprächsthema unter den Spieler*innen. Dabei hätte das Spiel auch noch anders enden können, wie Naughty Dog nun verrät.

Game Director Neil Druckmann und TLOU-Autorin Halley Gross haben sich im Podcast Script Apart tatsächlich über ein alternative Ende von „The Last of Us 2“ geäußert und darüber, warum Joels Abgang nicht so heroisch enden konnte, wie ihn sich viele Fans wünschten.

The Last of Us 2: Warum musste Joel so enden?

Joel war der Protagonist des ersten The Last of Us und wurde von TLOU-Veteranen damit als Hauptfigur ins Herz geschlossen. Umso schockierender war es für Spieler*innen des zweiten Teils, ihren geliebten Joel sterben zu sehen. Aber sein Tod erfolgte nicht im epischen Kampf gegen Zombies oder als aufopfernder Held in strahlender Rüstung, sondern weitaus unrühmlicher und grausamer. Doch warum?

Für diese Szene gab es keine Alternative, sondern nur die brutale Realität. © PlayCentral

Die Antwort: In Kürze erklären die Entwickler*innen, dass ein solch heroischer Abgang weder zur Geschichte, noch zu Atmosphäre und Spielwelt der Reihe gepasst hätte. Es wäre nicht ehrlich genug gewesen und hätte gleichzeitig nicht die verzweifelten Gefühle von Wut, Hass und Rachegelüsten hervorgerufen, die man für das weitere Spielerlebnis benötigte.

„Er kann nicht in einem Feuer der Herrlichkeit untergehen, weil es nicht diese Art von Geschichte ist. Unser Geschichte ist bodenständiger in einer brutalen Realität. […] Ich wollte nicht, dass er Iron man, der mit seinen Fingern schnippt und die Welt rettet. […] Ich weiß, dass eine Menge Leute so ein Ende wollten und ich verstehe, warum sie das wollten. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass solche Geschichte sehr befriedend sind, aber das ist nicht, was wir wollten oder wo ich das Franchise gesehen habe.“ Neil Druckmann im Podcast Script Apart

Das Ende von The Last of Us 2 war weitaus düsterer geplant

Mit dieser Sequenz hätte The Last of Us 2 alternativ enden sollen

Es hat außerdem noch eine Alternative für das Finale von TLOU2 existiert, die letztlich nicht in die Tat umgesetzt wurde.

Wie endet The Last of Us 2? Nachdem Ellie von ihrem mehr oder weniger gescheiterten Rachefeldzug gegen Abby in das Farmhaus zurückgekehrt ist, findet sie das Anwesen verlassen vor. Statt mit Dina und Baby JJ in ein gemeinsames Leben überzugehen, streift die sichtlich gezeichnete Ellie durch das Haus und endet in ihrem einstigen Zimmer mit Joels Gitarre, unfähig mit ihren fehlenden Finger die Saiten zu bespielen.

Mit diesem Moment endet „The Last of Us 2“. © SIE/Naughty Dog

Bei der Rückkehr ins Haus hätte es eigentlich noch eine andere abschließende Filmsequenz geben sollen. Diese Szene wurde jedoch entfernt. Darin sollte Ellie gezeigt werden, wie sie ein Spielzeug von Baby JJ findet und in ihren Rucksack steckt, bevor sie die Farm endgültig verlässt.

Was wollte man mit diesem Ende zeigen? Es handelt sich um eine hoffnungsspendende Version des originalen Endes. Denn hierbei hätte man deutlich gezeigt, dass Ellie Dina noch nicht aufgegeben hat und sich möglicherweise auf die Suche nach ihr macht.

Warum wurde die Szene entfernt? Anscheinend war den Entwickler*innen diese Geste zu deutlich. Viel mehr wollte man den Spieler*innen Interpretationsfreiraum bieten und sich deshalb für das jetzige Ende entschieden.

Dass mit dem realisierten Ende viel Raum für Interpretationen bleibt, haben wir nach unserem Playthrough als eher fragwürdig wahrgenommen, da dessen Leerstelle mit Hoffnungslosigkeit gefüllt wird. In einem Artikel haben wir deshalb erklärt, wieso wir Ende von „The Last of Us 2“ gleichermaßen treffend wie gefährlich empfinden:

The Last of Us 2: Ein Ende so treffend wie gefährlich

So geht es mit The Last of Us weiter

Wie hättet ihr eine solche Schlusssequenz gefunden? Hätte sie euch den vorläufigen Abschied von Ellie, Dina und Co. leichter gestaltet? Immerhin gibt es die Hoffnung, dass die Geschichte bald mit einem The Last of Us 3 fortgesetzt werden, für das Neil Druckmann bereits erste Ideen und Pläne hegt. Außerdem steht eine HBO-Serie zu The Last of Us an, die bereits ihre Hauptdarsteller gefunden hat.