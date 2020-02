Die The Dark Pictures Anthology feierte mit Man of Medan am 30. August letzten Jahres seinen erfolgreichen Auftakt. Nun soll die Horrorspiel-Reihe endlich fortgesetzt werden. Dafür kündigten die Entwickler von Supermassive Games und Macher von Until Dawn nun Little Hope an, der euch eine gänzlich andere Gruselgeschichte erleben lässt.

The Dark Pictures Anthology: Ein Tod kommt selten allein: Wie gut ist das Horror-Adventure Man of Medan?

The Dark Pictures Anthology – Little Hope

Der zweite Teil der Horror-Spielserie entführt euch diesmal nicht auf ein rostiges altes Schiffswrack, sondern in die kleine, verlassene Stadt Little Hope. Basierend auf dem Spielerfeedback, das zu „Man of Medan“ erfolgte, soll der Nachfolger sogar noch um einiges spannender werden.

In einem ersten Trailer, der schon als mögliches Ende des Vorgängers erspielbar war, erhalten wir einen Einblick, was uns in „Little Hope“ erwartet. Offenbar verirrt sich ein Lehrer mit seinen vier Studenten in das düstere, gleichnamige Städtchen, das von unheimlichen Ereignissen und Albträumen heimgesucht wird:

Als Motion-Capture-Vorlage dient wohl unter anderem der Schauspieler Will Poulter, der sein Talent und seine Videospiel-Affinität schon in dem interaktiven Film Black Mirror: Bandersnatch unter Beweis stellte. Nun wird er einer derjenigen sein, die gerne schnellstmöglich aus dem düsteren Vorort entkommen will.

Horrorspiel in drei Episoden

Nach „Little Hope“ folgt anschließend noch ein weiteres Horrorgame der „The Dark Pictures Anthology“, das eine weitere eigene Geschichte erzählt. Womöglich bietet uns auch hier ein mögliches Ende des Spiels, eine Vorschau auf den letzten Teil der Reihe.

Im Sommer 2020 sollten wir mehr wissen, denn dann soll „Little Hope“ für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Erneut sollten hierbei fünf verschiedene Charaktere gespielt werden und wahlweise Online, im Couch-Koop, als Kinoabend-Variante oder Solo ums Überleben kämpfen können.