Horror-Film Studio Blumhouse gründet eigenen Spielepublisher für Indie-Spiele

Das Horror-Film Studio Blumhouse hat sich einen Namen gemacht mit einschlägigen Horror-Spektakeln, wie M3gan, Paranormal Activity oder Get Out. Jetzt wollen sie auch in der Welt der Videospiele Schrecken verbreiten und haben dafür Blumhouse Games ins Leben gerufen, ein eigenes Gaming-Studio.

Auf was für Spiele darf man sich da gefasst machen? Fest steht, es wird gruselig…

Das Spiel mit dem Nervenkitzel

Horrorspiele sind aktuell hoch im Kurs. Remakes von Dead Space und Resident Evil 4 und originelle neue Titel, wie The Callisto Protocol oder Scorn zeigen, dass die Spielerschaft Bock auf Horrorgeschichten hat.

Auch wenn Blumhouse in der Spielebranche noch ein unbeschriebenes Blatt ist, so kann doch niemand abstreiten, dass sich das Filmstudio mit dem Horror-Genre auskennt. Zach Wood, der als Präsident für Blumehouse Games eingesetzt wird, sieht großes Potenzial in der Kombination von Horror- und Indie-Spielen:

„Es gibt eine einzigartige Chance für Horror und das Genre im Bereich der Indie-Spiele, und ich bin begeistert von der Zusammenarbeit mit Blumhouse, um die Marke, den Ruf und das kreative Talent des Unternehmens sinnvoll zu nutzen“ Zach Wood

Was wir bis jetzt über Blumhouse Games wissen

Blumhouse Games wird als eine Art Verleger agieren und in Zusammenarbeit mit Indie-Entwicklern an Projekten mit einem Budget unter 10 Millionen Dollar arbeiten. Das ist erstmal eine sehr große Spannweite, gibt also nur bedingt Aufschluss darüber, welches Kaliber die Titel dann am Ende haben werden.

Außerdem gab das Studio bekannt, dass man sich auf originale Indie-Horrorspiele fokussieren will für PC, Konsolen und mobile Geräte. Damit treten sie in die Fußstapfen von Unternehmen wie Annapurna Pictures, die ebenfalls zuerst im Filmgeschäft tätig waren.

Annapurna hat beispielsweise Indie-Hits wie „Sayonara Wild Hearts“ oder „Stray“ auf den Markt gebracht. Konkrete Spielankündigungen von Blumhouse gibt es noch nicht, aber vielleicht erwartet uns in Zukunft ja ein M3gan-Spiel. Wir halten euch auf dem Laufenden.