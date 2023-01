M3GAN 2: Horror-Hit bekommt eine Fortsetzung – Releasetermin bestätigt!

Der kürzlich erschienene Horrorfilm M3GAN, in dem es um eine Roboter-Puppe mit einer Killer-KI geht, hat grünes Licht für eine Fortsetzung bekommen. Der Nachfolger trägt den Titel M3GAN 2.0 und soll in 2025 in die Kinos kommen.

Wann kommt M3GAN 2 in die Kinos?

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit bis zur Ankündigung einer Fortsetzung des Horror-Hits „M3GAN“. Vor kurzem meldete die Produktionsfirma Blumhouse, dass sie grünes Licht für einen Nachfolger geben. Via Twitter bestätigte die Firma sogar schon den Titel des neuen Films:

In guter Roboter-Manier bekommt der Titel ein Update, somit wird der nächste Teil „M3GAN 2.0“ heißen. Darin wird die Mörder-Puppe wieder zurückkehren, wie Blumhouse enthüllte.

Und auch das Releasedatum ist schon bekannt: Das Killer-Püppchen kehrt am 17. Januar 2025 in die Kinos zurück. Das Drehbuch dafür wird ebenso wieder von Akela Cooper geschrieben. Die Schauspieler*innen Allison Williams und Violet McGraw sollen auch zurückkehren. Williams, die als ausführende Produzentin am Original beteiligt war, wird nun auch als Produzentin tätig sein.

The Hollywood Reporter berichtet, dass Regisseur Gerard Johnstone noch nicht unterschrieben hat, aber ungenannte Quellen deuten darauf hin, dass man hofft, eine Vereinbarung für seine Rückkehr zu treffen. Ebenso ist noch nicht bekannt, ob Amie Donald oder Jenna Davis – die Schauspielerinnen, die M3gan physisch darstellten bzw. die Puppe verkörperten – an der Fortsetzung beteiligt sein werden.

Lest auch: Renfield: Nicolas Cage wird zum durchgeknallten Graf Dracula im Trailer zur Horror-Komödie

Traut sich Blumhouse nächstes Mal mehr zu?

Anfang dieses Monats sagte Cooper in einem Interview, dass der ursprüngliche Film viel grausamer war als in der Kinofassung und es eigentlich verdient hätte, irgendwann in einer ungekürzten Version zu erscheinen. Wird sich das Produktionsteam und Verleger Universal Pictures für den zweiten Teil mehr zutrauen?

Immerhin hat der erste Teil eine höchst positive Resonanz bei den Zuschauer*innen und Kritiker*innen erreichen können. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film eine Kritiker*innen-Wertung von 95 Prozent und einen Zuschauer*innen-Score von 79 Prozent. Auf Metacritic sieht es ähnlich aus: Generell wird der Streifen dort mit einem Meta-Score von 72 bewertet.

Dementsprechend würden sich Fans sicherlich über eine unzensierte Version im nächsten Teil freuen, die die volle Kreativität von Akela Cooper zur Schau stellen kann.