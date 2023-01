Evil Dead Rise: Horror-Trailer schockt Fans der Kultreihe mit einer Käsereibe

Mit Evil Dead Rise kündigt sich ein neuer Teil der Horror-Kultfilmreihe „Tanz der Teufel“ von Sam Raimi mit „Ash“-Darsteller Bruce Campbell in den Kinos an. Ash selbst wird diesmal jedoch aussetzen, während die Handlung über zwei Schwestern aus den abgelegenen Wäldern in ein düsteres Appartement in Los Angeles verlegt wird. Kinostart ist am 20. April 2023.

Worum geht es in Evil Dead Rise?

Der fünfte Teil der Kultfilmreihe erzählt die verstörende Geschichte zweier entfremdeter Schwestern (gespielt von Lily Sullivan und Alyssa Sutherland), deren Wiedersehen durch das plötzliche Auftauchen von Dämonen in Form von Familienmitgliedern gestört wird.

Die beiden Schwestern finden sich schon bald in einem albtraumhaften Horrorszenario wieder, bei dem es ums nackte Überleben geht… und erneut ein mysteriöses Buch einen wichtigen Part einnimmt.

Kult-Horroreihe mit Bruce Campbell

Das „Tanz der Teufel“-Franchise entstand mit dem ersten Film aus dem Jahr 1981 von dem späteren Spider-Man-Regisseur Sam Raimi. Hauptdarsteller Bruce Campbell als Ash begibt sich mit einer Gruppe Freunde in einer einsame Waldhütte und öffnet dort versehentlich das Tor zu einer anderen Dimension um schließlich gegen dämonische Kreaturen ums Überleben zu kämpfen.

So die Ausgangssituation des Originals, das mit den beiden Fortsetzungen „Tanz der Teufel II“ und „Armee der Finsternis“ zur Kult-Trilogie wurde und lange Jahre in Deutschland auf dem Index stand.

© Warner Bros. Pictures

Vor zehn Jahren kam eine Neuverfilmung unter dem Originaltitel Evil Dead von Horrorspezialist Fede Alvarez („Don’t Breathe“) in die Kinos. Zwei Jahre später erschien die Serie Ash vs Evil Dead als direkte Fortsetzung der Original-Trilogie erneut mit Bruce Campbell in der Hauptrolle.

Lange war auch von einem weiteren „Evil Dead“-Film die Rede, der nun zehn Jahre nach der Neuverfilmung erscheint, jedoch außer dem Titel nicht mehr viel von dem Original zu tun hat.

Erste Besetzung von Evil Dead Rise – jedoch ohne Ash

In den Hauptrollen sind Lily Sullivan („Das Mädchen deiner Träume“), Alyssa Sutherland („Der Nebel“), Morgan Davies („The End“), Gabrielle Echols („Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie“) und Newcomerin Nell Fisher („Northspur“) dabei.

Als Produzent sind weiterhin Raimi und Campbell gemeinsam mit Rob Tapert („Ash vs Evil Dead“, „Don’t Breathe“) an dem neuen Horrorfilm der Reihe beteiligt. Die Regie führt Lee Cronin („The Hole in the Ground“), der auch das Drehbuch verfasste.

Hier könnt ihr den Original-Red-Band-Trailer sehen:

Erste Fan-Reaktionen auf den neuen Evil Dead-Film

Der gezeigte Trailer, zu dem es auch eine nicht-jugendfreie-Version (Red Band Trailer) gibt, lässt die Fans auf ein Horror-Spektakel in den Kinos hoffen, das mit Sicherheit eine FSK ab 18 Jahren erhalten dürfte. Dabei spielt eine Käsereibe eine nicht gerade unbedeutende Rolle…

Seht hier eine kleine Auswahl der ersten Fan-Reaktionen auf die gezeigten Szenen:

