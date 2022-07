Tesla: Elon Musk kündigt Steam für nächsten Monat an

© Elon Musk via Marques Brownloee

Elon Musk ist in der letzten Zeit eher für sein übermäßiges Interesse an Twitter bekannt. Erst will er die Kurznachrichten-Plattform kaufen, um mehr Meinungsfreiheit zu etablieren und dann zieht er seinen Kauf überraschend zurück.

Doch eigentlich ist der exzentrische Milliardär Leiter des Elektroautounternehmens Tesla, für welches er zwischen all dem Twitter-Aktionismus auch noch Zeit findet. Der Unternehmer kündigte nämlich vor kurzem an, dass die selbstfahrenden Fahrzeuge bald eine Steam-Integration bekommen werden.

Gaming im Tesla? Ja, das geht!

Tesla-Fahrzeuge sind hochwertige und teure Produkte, die mit trivialen und nicht-trivialen Gadgets und Spielereien ausgestattet sind. Eine dieser Funktionen ist die Integration von bestimmten Videospielen auf den Bildschirmen der Fahrzeuge. Möglich macht das der AMD Ryzen Prozessor und die „Tesla Arcade“-Plattform, welche in den S- und X-Modellen verbaut wurden.

Von einfachen Browserspielen wie 2048 bis zu vollumfänglichen 3D-Spielen wie Beach Buggy – ein Rennspiel, bei welchem ihr das Lenkrad des Teslas nutzen könnt, um euer Rennauto zu lenken – ist alles dabei. Unter anderem könnt ihr euch die Zeit während das Auto auflädt auch mit Stardew Valley, Cuphead oder Fallout Shelter vertreiben und dabei sogar einen Controller anschließen, um zu spielen.

Steam-Integration kommt bald

All diese Spielereien stellte vor kurzem der Twitter-Account Tesla Owners Silicon Valley vor, welcher sich der Präsentation von Teslas verschrieben hat. In einem Video wurde gezeigt, was auf dem Bildschirm des Fahrzeugs alles möglich ist.

Das war Grund genug für Elon Musk einen Kommentar unter dem Video-Post zu hinterlassen und anzukündigen, dass bereits an einer Steam-Integration gearbeitet wird und eine Demo „wahrscheinlich nächsten Monat“ erscheinen wird.

Da Tesla in diesem Zeitraum eine Aktionärsversammlung abhalten wird, wird diese Integration vermutlich erst dort vorgestellt werden, bevor die Demo überhaupt live geht.

