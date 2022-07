Notizbücher in Stray finden: Alle Fundorte in den Slums – Kapitel 4

Seid ihr in Stray bei Kapitel 4 angelangt, besteht die Hauptaufgabe daraus, alle vier Notizbücher zu finden und im Anschluss zu Roboter Momo zu bringen. Erst dann wird die Handlung weitergeführt, wodurch ihr im Spiel neue Bereiche betreten könnt. Solltet ihr bei der Suche Probleme haben, findet ihr in diesem Guide die Fundorte der vier Notizbücher.

Alle 4 Notizbücher in Stray finden

Kapitel 4 erwartet euch mit einer etwas größeren Spielwelt, die ihr frei erkunden könnt und die einige Collectibles sowie Nebenmissionen bereithält. Es ist euch überlassen, wie ihr erkundet und welche Aufgaben ihr als erstes angeht. Spätestens aber, wenn ihr alles erledigt habt, müsst ihr vier Notizbücher finden und zu Momo bringen, um die Handlung fortzuführen.

Wir erklären euch im Folgenden, wo ihr die Notizbücher von Momo, Zbaltazar, Doc und Clementine findet.

Notizbuch #1 – Fundort Momos Wohnung

Die Aufgabe ist klar: um in der Story von „Stray“ weiter zu kommen, müsst ihr erst einmal mit dem Roboter Momo sprechen. Diesen erreicht ihr, wenn ihr vom Wächter aus gesehen, links in die Straße mit den zwei Automaten sowie dem Musiker lauft. Springt vor dem Roboter mit der Gitarre, dem ihr alle acht Notenblätter bringen sollt, auf den grünen Müllcontainer. Von dort aus klettert ihr bis ganz nach oben auf das Flachdach.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Jetzt solltet ihr vor euch zwei Roboter sehen, die sich Farbeimer zuwerfen. Rennt auf den rechten Roboter zu und dann weiter an der Hauswand über die Dächer aus Wellblechen entlang. Über die Lüftungen an der Wand gelangt ihr auf den darüberliegenden Balkon. Hier könnt ihr durch ein geöffnetes Fenster springen.

Nun startet eine kurze Zwischenseqeuenz, nach der ihr mit Momo sprechen könnt. Im Anschluss erhaltet ihr das Notizbuch von Momo (1/4).

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Notizbuch #2 – Fundort Zbaltazars Wohnung

Um die Wohnung von Zbaltazar zu finden, lauft wieder zu der Stelle auf den Dächern der Slums, an der sich die beiden Roboter die Farbeimer zuwerfen. Auf der Seite mit Roboter Mito springt ihr zurück auf das Flachdach, von dem ihr ursprünglich gekommen seid. Hier befindet sich eine Seilrutsche mit einem Eimer daran befestigt. Klettert hier aber nicht hinein, sondern springt an der Hauswand an den Lüftungen hinauf auf das Wellblechdach.

Ganz oben angekommen, gibt es nur eine Möglichkeit, um in die darunter befindliche Wohnung zu gelangen. Die Öffnung bei dem Ventilator ist zwar groß genug, um hindurchzupassen, aber nicht solange dieser aktiviert ist. Wendet euch also nach links und unterbrecht die Stromzufuhr, in dem ihr die Batterie entfernt. Bei gestopptem Ventilator könnt ihr gefahrlos durch die Öffnung in die Wohnung springen.

Ihr landet auf einem Hochbett. Springt hinunter und dann direkt auf den Stapel Kartons rechts von der Eingangstür. Sobald dieser umgefallen ist, durchsucht die Kisten nach dem Notizbuch von Zbaltazar (2/4).

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Über die Lüftung gelangt ihr jetzt allerdings nicht mehr nach draußen. Sucht deshalb den grünen Vorhang in der Wohnung auf und kratzt dran, um das Fenster dahinter sichtbar zu machen. Springt aus dem Fenster und ihr gelangt wieder zu dem Flachdach, von dem aus ihr zu den beiden Robotern gelangt.

Notizbuch #3 – Fundort Docs Bücherei

Sucht auf den Dächern jetzt den Ort mit der Couch und dem Fernseher auf. Darüber hängt eine recht auffällige Lichterkette. Hinter der Couch wird euch ein Balkon mit einem traurigen Smiley auffallen. Springt hinüber, um in die Bibliothek zu gelangen. Durchquert die Bibliothek und lauft dann in den Raum, vor dem sich zahlreiche Bücherstapel türmen. Dahinter findet ihr schließlich eine Notiz an Doc sowie einen Schlüssel für den Safe.

Der Safe befindet sich ebenfalls in der Bibliothek. Rennt aus dem Raum hinaus, biegt links ab und dann direkt wieder nach rechts. Hier werden euch wieder einige Stapel aus Büchern auffallen. Springt darauf, damit diese umfallen. Nun kommt der gesuchte Safe zum Vorschein. Mit dem Schlüssel öffnet ihr diesen und nehmt das Notizbuch von Doc (3/4) entgegen.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Notizbuch #4 – Fundort Clementines Arbeitszimmer

Habt ihr die Bibliothek verlassen, müsst ihr nur noch ein Notizbuch finden – und zwar das von Clementine. Ihre Wohnung liegt ebenfalls auf den Dächern, nicht weit entfernt und direkt gegenüber von Momos Wohnung. Lauft also an der Couch mit dem Fernseher vorbei, springt auf das Dach mit dem Roboter, der auf einer Matratze liegt und dann rechts auf das Dach.

Vor euch sehr ihr jetzt den riesigen Smiley mit blauem Hintergrund. Balanciert über das Rohr bis zu dem Fenster neben dem Smiley und springt hinein. Durchquert nun die Wohnung, um in den Nebenraum mit dem PC zu gelangen. Auf dem Schreibtisch findet ihr schließlich das Notizbuch von Clementine (4/4).

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Da ihr jetzt alle Notizbücher gefunden habt, könnt ihr zu Momo zurückkehren und ihr alle vier Exemplare überreichen, um die Story fortanzutreiben.