Das Steam Deck-Dock könnte noch diesen Frühling erscheinen. Zumindest deutet darauf ein Eintrag hin, der zwischenzeitlich auf der offiziellen Webseite zu sehen gewesen sein soll. Mittlerweile wurde der allerdings wieder entfernt und es bleibt unklar, woran das liegt – und ob der Termin stimmt.

Steam Deck: Docking Station könnte im Frühling 2022 erscheinen

Wann erscheint das Steam Deck? Das Steam Deck kommt jetzt am 28. Februar auf den Markt. Oder zumindest können die ersten Vorbesteller*innen zu diesem Termin ihre Geräte erwarten. Im regulären Handel wird der Handheld von Steam-Macher Valve wohl erstmal eine ganze Weile nicht erhältlich sein.

Eine Docking Station oder ein Steam Deck-Dock (Steam Dock?) kommt auch irgendwann noch auf den Markt. Das wurde zumindest von Valve bereits angekündigt, aber bisher gab es kein konkretes Release-Datum dafür. Das bleibt auch erst einmal so, aber eventuell wissen wir trotzdem schon etwas Genaueres.

Möglicherweise noch im Frühling? Redditor SheepherderOdd2190 will auf der offiziellen Steam Deck-Seite von Valve eine eigene Unterseite für das passende Dock entdeckt haben, die mittlerweile aber zum Teil wieder gelöscht worden sein soll. Darauf sind die genauen Anschlüsse und ihre Anordnung sowie eine Ahnung des Designs zu sehen. Außerdem gibt es einige Infos dazu, was das Steam Deck-Dock wohl alles kann und vor allem auch, wann es kommen sollte: Im Frühling 2022.

Was heißt die Löschung? Dass der Termin so nicht mehr online ist, heißt vor allem natürlich, dass die Seite wohl fälschlich online war. Was wir leider nicht wissen, ist, ob es sich bei dem groben Release-Zeitraum um die finale Angabe handelt, oder ob sich der Launch nochmal verschiebt. Auch das könnte ein Grund dafür sein, die Info wieder offline zu nehmen.

Es könnte also durchaus sein, dass das Steam Deck schon in diesem Frühling eine richtige Docking Station erhält. Andererseits besteht genauso gut aber auch die Möglichkeit, dass die Veröffentlichung verschoben wurde und das Dock erst irgendwann später im Lauf des Jahres erscheint. In einem offiziellen Post von Steam war jedenfalls erst kürzlich noch von einem geplanten Launch im Frühling die Rede (via: Twitter).

Aber keine Sorge: Ihr könnt euer Steam Deck auch einfach per USB-C-Hub an Bildschirm oder TV anschließen und gleichzeitig aufladen. Eine Performance-Verbesserung wie bei der Nintendo Switch und ihrem Dock soll es beim Steam Deck sowieso nicht geben.