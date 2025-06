Start des Zelda-Films verschoben – Neuer Termin: 7. Mai 2027 bestätigt von Nintendo

Die Live-Action-Verfilmung von Nintendos erfolgreicher Zelda-Reihe hat eine Verzögerung erfahren. Ursprünglich sollte der Film am 26. März 2027 erscheinen, doch nun wurde das Veröffentlichungsdatum auf den 7. Mai 2027 verschoben. Diese Anpassung wurde offiziell von Nintendo auf X/Twitter angekündigt. Die zusätzliche Zeit soll laut Shigeru Miyamoto, dem Schöpfer der Zelda-Serie, genutzt werden, um die Filmqualität zu verbessern und den hohen Standards der Serie gerecht zu werden.

Worum geht es im Zelda-Film?

Welche Handlungselemente könnten im Film enthalten sein? Die Legende von Zelda dreht sich um den mutigen jungen Hylianer Link und Prinzessin Zelda, die zusammen das Land Hyrule vor Ganon, einem bösen Kriegsherrn, retten. Mit der Triforce, einem heiligen Relikt, möchte Ganon die Welt nach seinem dunklen Bild umgestalten. Diese klassischen Elemente könnten im Film aufgegriffen werden, um die epische Geschichte der Spiele zu erzählen.

Die Handlung des Spiels Ocarina of Time könnte als starke Grundlage für die Filmreihe dienen. Die dynamische Kombination aus Action, Abenteuer und Puzzles, die die Spiele so beliebt macht, bietet reichlich Stoff für eine spannende Verfilmung. Die Herausforderung wird darin bestehen, die Essenz der Spiele beizubehalten und gleichzeitig ein breiteres Publikum anzusprechen.

Produktion und Beteiligte

Wer ist an der Produktion des Films beteiligt? Der Film wird unter der Regie von Wes Ball entstehen, der bereits für Kingdom of the Planet of the Apes bekannt ist. Avi Arad ist als Produzent an Bord. Obwohl die Besetzung noch nicht bekannt gegeben wurde, wünschen sich viele Fans Hunter Schafer als Prinzessin Zelda. Die enge Zusammenarbeit mit Nintendo soll gewährleisten, dass die Verfilmung den Spielen gerecht wird und das Herzstück der Serie einfängt.

Diese Zusammenarbeit ist entscheidend, denn Nintendo hatte in der Vergangenheit häufig abgelehnt, ihre Franchises für Filme freizugeben. Der Erfolg des Super Mario Bros. Films im Jahr 2023, der über eine Milliarde Euro einspielte, zeigt jedoch, dass Nintendo offener für solche Projekte geworden ist. Die Beteiligung von Miyamoto könnte sicherstellen, dass der Film sowohl den Hardcore-Fans als auch neuen Zuschauern gefällt.

Erwartungen und Herausforderungen

Welche Erwartungen gibt es an die Verfilmung? Fans erwarten, dass der Zelda-Film die Magie und das Abenteuer der Spiele einfängt. Die Herausforderung besteht darin, die komplexe Welt von Hyrule und ihre Charaktere in einem Filmformat zum Leben zu erwecken. Die zusätzliche Zeit durch die Verzögerung könnte dazu beitragen, das Projekt zu verfeinern und die Qualität zu steigern.

Der Druck ist hoch, da die Zelda-Serie eine der erfolgreichsten von Nintendo ist und einige ihrer Einträge als die besten Videospiele aller Zeiten gelten. Die Macher müssen einen Weg finden, die Originalität der Spiele zu bewahren und dennoch ein Erlebnis zu bieten, das auch Gelegenheitskinogänger anspricht.

Deine Meinung zählt!

Freust du dich auf den Zelda-Film? Welche anderen Nintendo-Spiele würdest du gerne als Filme sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns! Die Verzögerung mag enttäuschend sein, aber sie könnte auch die Qualität des Films erhöhen und sicherstellen, dass er den hohen Erwartungen gerecht wird.