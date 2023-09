Star Wars Ahsoka: Sind das Zombie-Stormtrooper? Night Trooper alias Nachttruppler

In der Realfilmserie Star Wars: Ahsoka gibt es sehr viel Neues auf der großen Heimkinoleinwand zu entdecken. Und wie es den Anschein macht, debütiert Disney gerade schreckliche Zombie-Stormtrooper. Aber was hat es damit auf sich?

Im Detail geht es um Ahsoka-Folge 6: „Weit, Weit, Entfernt“, die nicht nur mit dem Erstauftritt von Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) glänzte. Obendrein findet Sabine Wren ihren alten Freund, Ezra Bridger auf dem Planeten Peridea wieder und sie trifft auf die knuffigsten Aliens, die wir bis jetzt in einem „Star Wars“-Medium gesehen haben.

Alles in allem gibt es viel zu sehen in Folge 6 und das war noch längst nicht alles.

Thrawn und die Großen Mütter

Thrawn hat sich in seiner Zeit auf Peridea mit den sogenannten Großen Müttern (Great Mothers) verbündet. Das sind die Hexen alias die Schwestern der Nacht, die wir unter anderem vom Planeten Dathomir kennen (zum Beispiel aus Star Wars: The Clone Wars).

Bei Peridea handelt es sich um den urzeitlichen Heimatplaneten dieser Hexen – kein Wunder also, dass die Großen Mütter hier über eine unbändige Macht verfügen.

Es liegt nahe, dass die Hexen dem Großadmiral geholfen haben, seine Schülerin Morgan Elsbeth zu kontaktieren (wohlbemerkt bis in eine andere Galaxie). Und auch sonst scheinen sie von dem Chiss angetan zu sein.

Wer oder was sind diese Zombie-Stormtrooper?

Wie weit das Bündnis geht, lässt sich jetzt noch nicht sagen, aber eine Sache ist ganz offensichtlich, wenn wir einen Blick auf Thrawns Besatzung des Sternzerstörers, der Chimaera, werfen.

Etwas stimmt nicht mit den Sturmtruppen, die sich hier an Bord befinden. Sie benehmen sich recht auffällig und haben überall rote Bänder an ihren Rüstungen. Aber was bedeutet das?

© Disney/Lucasfilm

Tatsächlich geht das Bündnis mit den Großen Müttern wohl so weit, dass sie Thrawn gleich eine ganze Legion an die Seite stellen: eine Legion aus Zombie-Soldaten, könnte man sagen.

Bei diesen Zombie-Stormtroopern handelt es sich um sogenannte Night Troopers, also Nachttruppler. Ihre Rüstung ist nicht nur von rotem Stoff bedeckt, sie ist obendrein extrem stark angeschlagen. Die Rüstungen der Truppen wurde mit urzeitlichen Relikten von Peridea geflickt. Bei den roten Strängen handelt es sich um die Farbe der Nachtschwestern.

Das heißt, dass diese Truppen also von der Magie der Schwestern der Nacht verstärkt werden. Gleiches könnte auch für Captain Enoch gelten.

Wir werden voraussichtlich noch mächtige Kampfeinlagen zu Gesicht bekommen, wenn Thrawn seine Nachttruppler auf die Neue Republik loslässt. Wie stark seine Legion ist, können wir nur erahnen.

So oder so können wir gespannt sein, wie sich die Ereignisse in Ahsoka ausspielen und was es schließlich mit dem großen Crossover-Film auf sich hat, den Dave Filoni bereits im Hintergrund plant. Hier sollen alle aktuellen Realfilmserien zusammenlaufen.