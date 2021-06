Während des „The Walt Disney Company Investor Day 2020“ kündigte Lucasfilm bekanntlich mehrere neue Star Wars-Projekte an. Dazu zählte neben der The High Republic-Serie The Acolyte auch die Anime-Produktion Star Wars: Visions. Zu letzterer sollen bald neue Informationen bekanntgegeben werden.

Star Wars: Visions – Sneak Preview bei der Anime Expo Lite

Dies verkündete Lucasfilm persönlich auf der offiziellen „Star Wars“-Website. Darin heißt es, das kommende Anime-Anthology-Projekt werde mit einem eigenen 30 minütigen Panel bei der bevorstehenden Anime Expo Lite vertreten sein. Die digitale Messe findet vom 3. bis zum 4. Juli 2021 statt. Dort soll eine Sneak Preview präsentiert werden, die von mehreren Ehrengästen begleitet werden wird.

Zu diesen zählen etwa Jacqui Lopez, James Waugh und Josh Rimes, die als Executive Producer an „Star Wars: Visions“ mitwirken. Darüber hinaus werden ebenfalls Co-Executive Producer Justin Leach sowie Producer Kanako Shirasaki vom Anime-Studio Qubic Pictures („Eden“) anwesend sein, die einen Einblick in die Produktion gewähren wollen.

Get a sneak peek of the upcoming animated anthology Star Wars: Visions during an online panel at Anime Expo Lite this July: https://t.co/vuHuKcpxis pic.twitter.com/jMGdrMWAPx — Star Wars (@starwars) June 16, 2021

Gegenwärtig sind Informationen zu „Star Wars: Visions“ noch rar gesät. Während der Ankündigung des Projekts hieß es lediglich, es werde eine Kurzfilm-Anthologie, die in Kooperation mit „den weltbesten, japanischen Anime-Schöpfern“ entstehen würde. Mit welchen Anime-Studios Lucasfilm genau zusammenarbeiten werde, wurde nicht gesagt.

In der Vergangenheit arbeitete Lucasfilm bereits im Rahmen von „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars Resistance“ mit dem in Tokio ansässigen Anime-Studio Polygon Pictures („Transformers: War for Cybertron-Trilogy“) zusammen. Womöglich ist das Studio ebenfalls am ersten Anime-Projekt von Lucasfilm beteiligt. „Star Wars: Visions“ soll noch 2021 exklusiv auf Disney Plus starten.