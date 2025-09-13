Star Wars-Spiele auf Steam – Jedi-Titel jetzt stark reduziert!

Star Wars Fans aufgepasst: Auf Steam gibt es gerade ein unschlagbares Angebot für dich. Die beiden Top-Spiele Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor sind aktuell stark reduziert erhältlich. Bis zum 23. September 2025 kannst du Fallen Order mit einem Rabatt von 75 % für nur 10 Euro erwerben. Jedi: Survivor ist sogar um 80 % reduziert und kostet lediglich 14 Euro. Die Deluxe-Version von Survivor ist ebenfalls um 70 % reduziert und kostet somit 26 Euro.

Die Geschichte von Cal Kestis

Was macht die Geschichte von Cal Kestis so fesselnd? In Star Wars Jedi: Fallen Order schlüpfst du in die Rolle von Cal Kestis, einem Jedi-Padawan, der nach den Ereignissen von Order 66 im Verborgenen lebt. Fünf Jahre nach Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith macht sich Cal auf die Reise, seine Verbindung zur Macht zu heilen und den gefallenen Jedi-Orden wiederaufzubauen. Dabei muss er sich gegen die Inquisitoren des Imperiums zur Wehr setzen, die Jagd auf die letzten Jedi machen.

Star Wars Jedi: Survivor setzt die Geschichte von Cal Kestis fünf Jahre nach den Ereignissen von Fallen Order fort. Auch hier kämpfst du gegen das Imperium und triffst dabei auf neue Feinde. Das Spiel bietet eine spannende Erzählung, die sich mit der Rebellion und ihrem Kampf gegen das Imperium auseinandersetzt, und erweitert die bereits bekannten Soulslike-Mechaniken.

Spielmechaniken und Highlights

Welche neuen Spielmechaniken erwarten dich? Beide Spiele bieten eine Vielzahl von Spielmechaniken, die dich in die Welt von Star Wars eintauchen lassen. In Fallen Order kannst du Cals Lichtschwert und Machtfähigkeiten nutzen, um gegen Feinde wie Sturmtruppen und Kopfgeldjäger zu kämpfen. Das Level-Design ist im Metroidvania-Stil gehalten, sodass du nach und nach neue Bereiche freischalten kannst, indem du Cals Fähigkeiten erweiterst.

In Jedi: Survivor erwarten dich neue Gameplay-Features wie KI-gesteuerte Begleiter und erweiterte Machtfähigkeiten. Du kannst zwischen fünf verschiedenen Lichtschwert-Stilen wählen, die jeweils gegen unterschiedliche Feindtypen nützlich sind. Zudem bietet das Spiel mehrere Schwierigkeitsgrade, um dein Spielerlebnis individuell anzupassen.

Technische Aspekte und Erfolge

Wie haben die Spiele bei Kritikern abgeschnitten? Star Wars Jedi: Fallen Order wurde von Kritikern für seine fesselnde Handlung, das Kampfsystem und das Level-Design gelobt. Das Spiel verkaufte sich über 10 Millionen Mal und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter Adventure Game of the Year bei den D.I.C.E. Awards 2020.

Jedi: Survivor wurde ebenfalls positiv aufgenommen, besonders für seine Charakterentwicklung und die erweiterte Spielwelt. Trotz anfänglicher technischer Probleme auf dem PC konnte das Spiel Kritiker und Spieler gleichermaßen überzeugen und wurde für zahlreiche Preise nominiert, darunter Best Action/Adventure Game bei den Game Awards 2023.

Fazit und Ausblick

Lohnt es sich, die Spiele jetzt zu kaufen? Beide Spiele bieten eine packende Star Wars-Erfahrung und sind besonders für Fans der Serie ein Muss. Mit den aktuellen Rabatten auf Steam hast du die perfekte Gelegenheit, die Abenteuer von Cal Kestis zu erleben, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Die Gerüchte um einen dritten Teil der Serie machen die Spiele umso interessanter, da du die Vorgeschichte vollständig erleben kannst, bevor die Saga fortgesetzt wird.

Was denkst du über die Angebote und die Spiele selbst? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!