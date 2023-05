Truhen, Schätze, Echos und Essenzen auf Nova Garon – Star Wars Jedi Survivor

Im Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor von Respawn Entertainment und Lucasfilm Games gibt es die unterschiedlichsten Planeten. Doch hier und da gibt es auch Monde oder Raumstationen, die wir mit Cal-Kestis und BD-1 anfliegen müssen, um in der Geschichte weiterzukommen.

Bei Nova Garon handelt es sich um einen Imperialen Posten der ISB, der sich auf einem eisigen Kometen versteckt hält. Und auch hier warten unzählige Sammelgegenstände auf euch, die wir erst einmal finden müssen.

Deshalb verraten wir euch in dieser Lösung, wo es die begehrten Truhen und Schätze sowie die Essenzen und Echos/Datenbankeinträge gibt. Aufgepasst, hier findet ihr alles!

Alle Truhen auf Nova Garon

Dach der Hangarbucht x1

Schatz Nummer 1 wartet hinter dem blauen Energiekasten, wenn wir nördlich von der Mantis zur weißen Wand schauen. Aktiviert den Kasten mit einem Energiepfeil und lauft rein. Dann geht es bei der ersten Abbiegung nach links. Klettert hier einfach die Wand hoch und macht eine 180-Grad-Wende. Gegenüber auf der Seite seht ihr die Truhe.

Hangarbucht x1

Diese Truhe gibt es am Eingang zur großen Hangarbucht. Wenn ihr den Stromkasten aktiviert, um den Ballon zu rufen, springt nicht (!) mit dem Ballon durch das rote Energietor. Schaut weiter nach links und springt auf den Vorsprung auf der linken Seite, wo ihr gerade hergekommen seid. Also über euch, sozusagen.

Springt hier in die geheime Ecke! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Zentralkommando x2

Die erste Truhe findet ihr in dem Raum mit den zwei roten Lasern, die sich drehen. Springt hier ganz nach oben zu den Ballons, auf die oberste Ebene. Sie steht neben einem Terminal. Das ist die Ebene mit den ganzen Schildtrupplern.

Die zweite Truhe findet ihr im Büro das ISB-Chefs, die ihr nur nach der Zwischensequenz öffnen könnt. Es ist allerdings keine Truhe, sondern ein Droiden-Upgrade für BD-1. Schickt BD-1 zum Terminal, das in Richtung des Fensters steht.

Alle Schätze auf Nova Garon

Dach der Hangarbucht x1

Den ersten Schatz auf der ISB-Station gibt es, wenn ihr den blauen Energiekasten vor der Mantis aktiviert und innen einmal nach rechts lauft. Dann lauft ihr nach links und hüpft die Wand hoch. Vor euch liegt der glänzende Schatz.

Hangarbucht x1

Der Schatz ist recht simpel zu finden. Wenn ihr unten ganz am Anfang der Karte vor dem roten Energiefeld seid, springt einmal mit Spurt hindurch. Von hier aus könnt ihr rechts durch das Gitter brechen mit einem Machstoss. Dahinter befindet sich der erste Schatz.

Zentralkommando x3

Den ersten Schatz findet ihr in einer kleinen Kammer, die vom großen Raum in der Mitte des Gebiets ausgeht. Das ist die Kammer, in der das imperiale Hologramm grell aufleuchtet. Wenn ihr den Alarm ausgelöst habt, dann lauft zurück in den großen Raum und springt einmal nach rechts über den Abgrund. Der Schatz sitzt hinter der Tür.

Den zweiten Schatz gibt es, wenn ihr durch das kleine Gitter springt, das durch den Elektropfeil geöffnet wird (im großen Hologrammraum). Hier seht ihr den Schatz schon auf der anderen Seite. Doch wir müssen zunächst einmal nach unten in den Raum (mit der roten Ringtür), dann links das Gitter mit der Macht aufsprengen und uns wieder nach oben schlängeln. Dann können wir den Schatz aufnehmen (in der Nähe des Raumes mit den zwei drehenden Lasern).

Ein neuer Schatz für Cal liegt hier. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Den dritten Schatz findet ihr auch in dem Raum mit den zwei roten Lasern, die sich drehen. Oberhalb in dem Raum gibt es einen Ballon. Springt ihn an und dann weiter auf den Vorsprung, der direkt neben dem Ballon ist. Hier seht ihr einen Auslöschungstruppler und dahinter ein Schatz.

Alle Essenzen auf Nova Garon

Dach der Hangarbucht x0

In dieser Sektion gibt es keine Machtessenzen.

Hangarbucht x1

Die erste Essenz auf Nova Garon findet ihr in einem kleinen Raum mit vielen Feinden und zwei leblosen K2-Sicherheitsdroiden. Wenn ihr nach der großen Hangarbucht in einem Raum mit einem Astromech-Droiden gelandet seid, der aussieht wie R2-D2, dann schaltet alle Feinde aus und lauft nach in den nächsten Raum (in dem Raum mit dem großen Gang, wo die ISB-Offiziere reden).

Hier öffnet marschiert ihr direkt nach links zu der Tür, wo mehrere Droiden warten. Schaltet sie aus und sichert euch die Essenz. Hierbei handelt es sich um einen Fähigkeiten-Punkt.

Zentralkommando x0

In diesem Gebiet gibt es keine Machtessenzen.

Offiziersquartiere x1

In den Offiziersquartieren gibt es auf halbem Wege eine kleine Tür, die wir nehmen müssen. Wenn sich Cal Kestis mit Tarnanzug auf den Weg macht, Bode zu stellen, laufen wir durch die Quartiere. Das ist die kleine Tür gerade durch (leicht zu übersehen) auf der nachfolgenden Karte.

Hier verbirgt sich eine Essenz in den Offiziersquartieren. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Alle Echos auf Nova Garon

Dach der Hangarbucht x1

Das Echo in der Hangarbucht könnt ihr scannen, wenn ihr euch nördlich von der Mantis wegbewegt. Lauft zum blauen Stromkasten. Rechts neben dem Stromkasten ist eine weiße Wand mit roten Symbolen drauf. Scannt diese! Das ist der Datenbankeintrag ISB-Basisstruktur.

Hangarbucht x3

Wenn ihr den Stromkasten vor der Mantis aktiviert habt und in den engen Gang lauft, geht es einmal nach links. Rutsch hier einfach den ganzen Schacht herunter. Wenn ihr unten angekommen seid, scannt einfach die rote Energiewand. Das ist der Datenbankeintrag Elektronenwand.

Das zweite Echo wartet hier im Raum nach dem ersten ISB-Agenten. Schaltet den Agenten aus und hackt das Terminal mit BD-1. Lauft durch die Tür und schaut bei der Computeranlage nach. Es zeigt eine Gedankentrick-Sabotage.

Echo Nummer 3: Nachdem ihr den großen Hangar passiert habt, kommt ihr in einem Raum (nach dem engen Schlitz), der euch von einem Stahlträger in den Raum fallen lässt. Hier fährt ein Astromech durch die Gegend. Schaltet erst alle Feinde aus und scannt dann den Astromech, der aussieht wie R2-D2 in Schwarz. Das ist der Eintrag Backup-Server.

Zentralkommando x2

Den ersten Datenbankeintrag bekommt ihr, wenn ihr vom zentralen Raum mit dem Hologramm zum Fahrstuhl lauft – in den großen Raum und dann links, wenn ihr gerade aus dem Raum kommt, wo ihr den Alarm ausgelöst habt. Am Anfang funktioniert der Lift noch nicht, aber rechts ist eine Konsole. Das ist der Legitimationskontrollpunkt.

Das zweite Echo gibt es im Büro des ISB-Chefs. Scannt einfach eine der Spinde neben dem Schreibtisch. Das ist die Offiziersuniform.

Offiziersquartiere x2

Das nullte Echo findet ihr, wenn ihr die imperiale Einheit mit dem Jedi-Gedankentrick getäuscht habt. Lauft dann einmal nach links hinten durch den Raum mit dem imperialen Hologramm. Das ist das Quartier von Bode. Zu eurer Rechten findet ihr ein Pad, Spionagedaten und Tracker – aber das zählt nicht als Datenbankeintrag.

Das erste richtige Echo findet ihr, wenn ihr rechts hinten im Raum das obligatorische Zelt von Cata scannt. Das ist die Sprachnachricht.

Das letzte Echo auf Nova Garon. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Und den zweiten Eintrag gibt es, wenn ihr links im Raum das Bild von der Familie scannt. Das ist Bode mit seiner Frau und seiner Tochter. Das ist das Familienporträt.