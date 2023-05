In Star Wars Jedi Survivor gibt es viele Rätsel, die teilweise zur Story gehören und teilweise eher optionaler Natur sind. Und genauso verhält es sich auch bei den Jedi-Meditationskammern. Hier trifft ein Mix aus beiden Teilen zu.

Nachdem wir die Kammer der Dualität durchlaufen haben, können wir noch viele weitere Kammern finden. Doch das müssen wir zum Großteil gar nicht.

Auf der einen Seite ist es gut für alle, die sich einfach nur auf die Story konzentrieren möchten. Aber auf der anderen Seite geht dadurch natürlich viel Spielspaß verloren. Von daher raten wir, sämtliche Kammern unterwegs mitzunehmen. Sie sind wirklich gut gemacht und können hier und da zum Knobeln einladen.

Wie so oft verhält es sich auch hier in etwa so, dass die eine Kammer leichter und die andere schwerer ausfällt. Deshalb haben wir euch auf PlayCentral.de alle Hilfestellungen zu den dedizierten Rätseln bereitgestellt.

Alle Jedi-Meditationskammern in der Liste – Star Wars Jedi Survivor

Werft gut und gerne einmal einen Blick in die nachfolgende -KammerListe! Wir erklären euch erst einmal, wie die Kammern grundlegend funktionieren und dann geht es über zu den einzelnen Kammern (mit jeweiligem Fundort).

Doch das waren noch längst nicht alle. Es gibt noch ein verzweigtes Rätselkonstrukt, das mehrere Kammern in einem Bereich verbindet. Bei den Jedi-Kammern in der Verwüsteten Ansiedlung müsst ihr euren Denkapparat anwerfen, um schließlich in der Story voranzukommen.

Und obendrein gibt es hier tatsächlich noch eine kleine, versteckte Kammer, die wir erst einmal finden müssen! Bedenkt, dass ihr die Silber-Trophäe „Star Tours“ nur dann erhaltet, wenn ihr wirklich alle Jedi-Meditationskammern abgeschlossen habt. Und dazu zählt auch diese kleine, geheime Kammer in der Verwüsteten Ansiedlung.

Falls ihr noch mehr Fragen zu den Kammern habt, lasst sie uns gerne in den Kommentaren wissen oder werft direkt einen Blick in unsere Komplettlösung, wo wir weitere Hilfestellungen für euch bereitgestellt haben. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!