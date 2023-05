Geheime letzte Jedi-Kammer für Silber-Trophäe finden – Star Wars Jedi Survivor

Wenn ihr in Star Wars Jedi Survivor auf der Suche nach den Jedi-Meditationskammern der Hohen Republik seid, könnte es passieren, dass ihr nicht alle gleich auf Anhieb findet. Denn die eine oder andere Kammer ist wirklich etwas versteckt.

Aber keine Sorge: bei uns in der Komplettlösung findet ihr alle Kammern samt Fundorte.

In dieser Lösung geht es um eine geheime Jedi-Meditationskammer, die ihr mit Sicherheit übersehen haben könntet. Denn sie ist so versteckt, dass wir im normalen Spielverlauf eher nicht an sie vorbeikommen.

Wir verraten euch, wie ihr in die Kammer gelangt und was ihr tun müsst, um die letzten Meter für die Silber-Trophäe Star Tours zu gehen, für die ihr alle Jedi-Kammern abschließen müsst.

Die letzte und versteckte, geheime Jedi-Meditationskammer

Bei der letzten Jedi-Kammer handelt es sich sozusagen um eine Jedi-Kammer in der Jedi-Kammer – Kammerception, sozusagen.

An dieser Stelle erfahrt ihr jedoch erst einmal, wie ihr die 3er-Jedi-Kammer in der Verwüsteten Ansiedlung meistert. Denn das ist eine Grundvoraussetzung für die nachfolgende Lösung.

Fundort der geheimen Jedi-Kammer. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wo finde ich die geheime Jedi-Kammer? Der Fundort der geheimen Jedi-Kammer ist ebenfalls in der Verwüsteten Ansiedlung auf Koboh. Ihr könnt sie allerdings nur über eine ganz bestimmte Stelle betreten. Und dafür müsst ihr das größere Rätsel in dem Gebiet schon gelöst haben. Ihr benötigt unter anderem den Koboh-Zerkleinerer.

Wenn ihr den obersten Laser in der Ansiedlung erreichen könnt, dann macht euch auf zu diesem Koboh-Materie verschießenden Laser und richtet ihn perfekt aus.

Diesen Laser müsst ihr verstellen. Also erst einmal ganz nach oben fliegen. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wenn ihr mit dem Flugsaurier an diese Stelle fliegen könnt, könnt ihr das Rätsel um die geheime Kammer lösen. Von der Seite des Lasers aus gesehen, sieht das Ganze dann wie folgt auf unserem Bild aus. Das ist schon die halbe Lösung.

Hier müsst ihr den Laser ausrichten. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Ihr könnt oberhalb zwischen der Schlucht das goldene Würfelkonstrukt erkennen, das normalerweise als Eingang dient. Zuerst haben wir auch gedacht, dass wir von hier oben aus in die Kammer gelangen. Doch das ist hier an dieser Stelle nicht möglich. Der Weg ist versperrt. Immerhin findet ihr hier oben aber einen Machtriss. Es lohnt sich also, hier mal vorbei zu fliegen.

Nein, viel mehr müssen wir weiter unten (bei der Stelle des Lasers) in die Seite eindringen. Wir müssen nun mit einem Flieger so in die enge Schlucht fliegen, dass wir hier seitlich an diese Stelle eintreten können.

Wenn ihr gut geflogen und gelandet seid, seht ihr vor euch ein Loch in der Felswand. Das ist der Eingang zur geheimen Jedi-Kammer.

Jetzt gilt es nur noch ein paar Droiden auszuschalten und das Ende der Jedi-Meditationskammer zu erreichen. Diese ist allerdings mit Koboh-Materie versperrt. Deshalb kommt nun der Laser zum Einsatz, den wir zuvor hergeleitet haben.

Die geheime Jedi-Kammer! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Von draußen aus schießt ihr mit BD-1 und dem Koboh-Zerkleinerer eine Linie nach innen zur versperrten Wand und der Weg zum Ziel ist frei, nachdem das Feuer seine Bahn gezogen hat. Dahinter befindet sich auch schon das Ziel dieser Kammer.

Herzlichen Glückwunsch. Das ist die letzte Jedi-Kammer in „Star Wars Jedi Survivor“ und wenn ihr bereits alle anderen habt, ist das hier dann die letzte für die Silber-Trophäe „Star Tours“.