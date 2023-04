Kammer der Klarheit einfach lösen in Star Wars Jedi Survivor – Hilfe

In Star Wars Jedi Survivor gibt es unzählige Mysterien, die teils auf die Überbleibsel der Hohen Republik zurückzuführen sind. Im Zentrum der Geheimnisse gibt es die äußerst ominösen Jedi-Kammern, die wir mit Cal Kestis und BD-1 meistern müssen.

In dieser Lösung geht es um die sogenannte Kammer der Klarheit. Ob wir hier Klarheit und Erleuchtung erfahren werden, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Denn hier und da ist sie wirklich knifflig. Falls ihr mal nicht weiter wisst, lest einfach diese Hilfestellung, in der wir euch die Lösung einfach erklären.

Star Wars Jedi Survivor – Jedi-Kammer-Lösung

Bedenkt, dass ihr bereits einen bestimmten Fortschritt im Spiel erreicht haben müsst, um in diese Jedi-Kammer zu gelangen.

Wo finde ich die Kammer der Klarheit?

Die Kammer der Klarheit findet ihr am nachfolgenden Punkt auf unserer Karte. Begebt euch (nachdem ihr die Waldanlage durchquert habt) zu diesem Vorsprung in dem Gebiet Ungezähmtes Tiefland auf Koboh.

Fundort der Kammer der Klarheit. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Klettert hier einfach die Wand hoch, dann seht ihr bereits den Eingang zur Kammer der Klarheit. Ein wenig Akrobatik von Cal wird beim Aufstieg schon abverlangt. Nutzt ein Reittier zum erhöhten Abspringen, um leichter an die Ranken zu gelangen.

Sucht hier die Kammer der Klarheit. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wie löse ich die Kammer der Klarheit?

Die Jedi-Kammer der Klarheit ist nicht ohne. Aber mit ein paar logischen Überlegungen schaffen wir sie schließlich. Wenn ihr in der Kammer angekommen seid, werdet ihr erst einmal mit der Mechanik dieses Konstrukts vertraut gemacht.

Die erste Schlucht könnt ihr überqueren, indem ihr den viereckigen Block aus der Verankerung zieht. Nutzt dafür die Macht. Wenn ihr den Würfel bewegt, ist der Weg frei und ihr könnt ihn als Sprungplattform verwenden.

Nun stehen wir vor dem ersten Rätsel.

Den zweiten Block (mit Ranken unten) können wir zwar nach links vor uns ziehen, aber das hilft uns nicht, auf die andere Seite zu gelangen. Zieht den Würfel also wieder nach rechts und springt währenddessen auf die Ranken, damit er euch mitnimmt (hinten am Würfel positionieren).

Auf der anderen Seite springt ihr erst einmal ab. Zu eurer rechten Seite seht ihr den dritten Block (der mit der Ranke bis nach oben und der Holzkante).

Direkt beim Absprung schaut ihr zudem einmal nach oben. Direkt hinter euch ist eine Luke, die ihr mit einem Machtstoß öffnen könnt.

Schnell auf den 3. Würfel springen, danach direkt die Luke anpeilen. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Aber wie komme ich in diese Öffnung? Wenn ihr den 3. Würfel herzieht, müsst ihr in Windeseile auf den Würfel klettern und direkt von dort aus in Richtung Luke springen. Das klappt mit einem Doppelsprung.

Wenn ihr nun einmal durch die Luke lauft, findet ihr schließlich Würfel 4, um die Kammer der Klarheit zu lösen.

Schubst den Würfel einmal mit der Macht nach vorne und dann landet er direkt vor der großen Schlucht. Falls noch nicht getan, holt ihr dann erst einmal Würfel 2 wieder zurück zum Anfang (nach links schieben).

Und jetzt könnt ihr zum Ende der Kammer springen. Denn ihr braucht euch nur noch einmal auf Würfel 4 zu begeben, von hier aus über die Stange auf Würfel 2 springen und dann in Richtung Machtessenz laufen.

Der letzte Sprung zum Ziel. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Kammer der Klarheit erfolgreich gemeistert! Als Belohnung gibt es den Bonus Gemeinschaft.