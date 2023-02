Star Wars Jedi: Survivor – So funktionieren die Rätsel mit den Jedi-Kammern

In den Jedi-Kammern wird er mit scheinbar unüberwindbaren Abgründen konfrontiert. Doch es gibt kleine schwarze Kugeln , die er mit der Hilfe der Macht in Apparaturen schieben kann. Diese öffnen dann Laserbrücken zu neuen Arealen .

Das erste optionale Rätsel im Spiel befindet sich in alten Meditationskammern der Jedi. Diese sind Jahrhunderte unberührt gewesen . In diesen verlassenen Hallen haben die Jedi einst ihre Fähigkeiten erprobt. Jetzt ist es an Cal, sich zu beweisen.

Rätsel sollen ein zusätzliches Gameplay-Element von Jedi: Survivor werden. Sie werden dem Spieler auch auf der Haupt-Story begegnen. Wer sich besonders gerne in Knobelaufgaben vertieft, findet in geheimen Kammern aber noch reichlich zusätzliche Aufgaben .

Als Star Wars Jedi: Survivor braucht Cal Kestis nicht nur Kraft sondern auch einen machtvollen Geist, um die Rätsel und Herausforderungen zu meistern, die sich ihm stellen. In einem spoilerfreien Walkthrough hat Design-Director Jeff Magers von Respawn jetzt Einblick in eines der ersten Rätsel gegeben.

