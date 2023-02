Wird Cal Kestis aus Star Wars Jedi: Survivor in Staffel 3 von The Mandalorian auftauchen?

In weniger als vier Wochen hat das Warten der Star Wars-Fans ein Ende. Dann erscheint auf Disney+ endlich die erste Folge der dritten Staffel von The Mandalorian.

Der Trailer hat uns schon ein wenig über die Staffel verraten, aber auch zu einigen neuen Fragen geführt. Klar ist, dass unser „Mando“ Din Djarin (Pedro Pascal) nach Mandalore zurückkehren wird, um sich dort von seinen Vergehen reinzuwaschen.

Außerdem muss er Grogu in den Wegen der Mandalorianer ausbilden. Seit dieser sich in The Book of Boba Fett gegen eine Ausbildung zum Jedi unter Luke Skywalker entschieden hat, ist er wieder an Dins Seite. Allerdings sehen wir am Ende des Trailers auch, wie Grogu seine Machtfähigkeiten einsetzt. Er wird also auf diesen Teil seiner Persönlichkeit nicht ganz verzichten können und weiter dazulernen müssen.

Werden Mando und Grogu in The Mandalorian auf Cal Kestis treffen?

An dieser Stelle könnte Cal Kestis ins Spiel kommen, der Protagonist aus dem Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order und dessen gerade verschobenem Sequel Star Wars Jedi: Survivor. Er könnte Grogu ein paar Lektionen im Umgang mit der Macht geben.

Zudem könnte er im Hinblick auf eine besonders interessante Szene des Trailers wichtig werden: In einer kurzen Einstellung sehen wir offenbar einen Rückblick zur Order 66. Mehrere Jedi warten mit gezündeten Lichtschwertern vor einer verschlossenen Tür. Wahrscheinlich wird dieser Rückblick Aufschluss darüber geben, wie Grogu die Order 66 überlebt hat. Cal Kestis wiederum könnte derjenige sein, der ihm hilft, sich an diese schlimmen Ereignisse zu erinnern.

Darsteller Cameron Monaghan wäre sicher dabei!

Da wir noch nichts über Cals Schicksal in der Zeit nach der Original-Filmtrilogie wissen, ist es gut möglich, dass er in „The Mandalorian“ einen Auftritt haben wird. Cals Darsteller Cameron Monaghan hat mehrmals verlauten lassen, dass er den Character gerne auch in anderen „Star Wars“-Medien spielen würde.

Der Mando und Grogu könnten die Hilfe eines Jedi sicher gut gebrauchen. Selbst wenn Grogu keine vollwertige Jediausbildung erhält, wären zumindest ein paar Lektionen in der Nutzung der Macht für ihn von Vorteil. Damit könnte er einmal eine Brücke zwischen den Mandalorianern und den Jedi bilden, so wie es sie vor langer Zeit bereits mit Tarre Vizsla gab, dem Erbauer des Dunkelschwerts. Wer weiß, vielleicht wird Grogu das Dunkelschwert sogar eines Tages selbst schwingen!