The Mandalorian Staffel 3 – das sind die offenen Fragen nach dem Star Wars-Trailer

In nur etwas mehr als fünf Wochen werden wir endlich erfahren, wie die Geschichte um Din Jarin (Pedro Pascal) – den meisten besser bekannt als Der Mandalorianer oder einfach Mando – und seinem kleinen, grünen Schützling Grogu weitergeht.

Den letzte Woche erschienenen Trailer zu Staffel 3 der ersten „Star Wars“-Realserie The Mandalorian haben wir hier bereits für euch unter die Lupe genommen. Die erste Episode der kommenden Staffel wird am 1. März 2023 auf Disney+ veröffentlicht.

Star Wars: Ein Blick zurück

Nachdem sich die Wege von Mando und Grogu am Ende der zweiten Staffel der Serie getrennt hatten und letzterer von Luke Skywalker in Obhut genommen wurde, um seine Ausbildung zum Jedi zu starten, machten die in der Spin-off-Serie The Book of Boba Fett geschilderten Ereignisse diese Entwicklung wieder rückgängig.



Mando und Grogu sind also wieder vereint und düsen in Mandos neu erworbenem N-1-Sternenjäger durch die Galaxis. Aber in welche Welten wird es sie in der dritten Staffel verschlagen, welche Abenteuer werden sie erleben und auf welche Charaktere werden sie treffen?

Durch den Trailer bestätigt: Rückkehr nach Mandalore

Den im Trailer gezeigten Szenen zufolge werden wir erstmals in einer „Star Wars“-Realverfilmung den Planeten Mandalore zu sehen bekommen, die ursprüngliche Heimat der Mandalorianer. Vor allem Zuschauern der Animationsserie The Clone Wars dürfte dieser Planet bereits vertraut sein.

Zur Zeit der Klonkriege wurde der Planet von der pazifistischen Herzogin Satine Kryze (Anna Graves) regiert. Später startete das Imperium einen Großangriff auf den Planeten, bei dem es zur sogenannten „Nacht der tausend Tränen“ kam. Dabei wurden Millionen von Mandalorianern getötet und die Oberfläche des Planeten in Schutt und Asche gelegt.

Dass wir nun in „The Mandalorian“ dorthin zurückkehren, ist vor allem deshalb interessant, weil sich momentan das Dunkelschwert in Mandos Besitz befindet und ihn damit zum rechtmäßigen Herrscher des Planeten macht.

Das wiederum dürfte Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), der Schwester von Satine, gar nicht in den Kram passen – Konflikte sind also vorprogrammiert. Wer in Staffel drei von „The Mandalorian“ zum Herrscher über Mandalore wird, werden wir hoffentlich in einigen Wochen erfahren.

Das zerstörte Mandalore in der dritten Staffel von „The Mandalorian“ © Disney/Lucasfilm

Werden wir in „The Mandalorian“ einen Rückblick zur Order 66 sehen?

Ein weiteres interessantes Detail des Trailers zeigt die Einstellung, in der mehrere Jedi mit gezündeten Lichtschwertern vor einer verschlossenen Tür warten. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei der entsprechenden Szene um einen Rückblick, der uns weitere Einblicke in die Ausführung der Order 66 gibt, also die Auslöschung der Jedi durch die Klontruppen des Imperators.

Spielt die im Trailer angedeutete Szene vielleicht im Jedi-Tempel? Und wer verbirgt sich hinter der Tür, vor der die Jedi kampfbereit warten? Ist es vielleicht der gerade erst zu Darth Vader gewordene Anakin Skywalker (Hayden Christensen), den wir ja bereits in Die Rache der Sith beim Hinrichten der Jedi im Tempel auf Coruscant beobachten konnten?

Christensen war letztes Jahr bereits für die Obi-Wan Kenobi-Serie als Anakin Skywalker vor die Kamera zurückgekehrt. Da liegt es nahe, dass man auch die eine oder andere Szene für „The Mandalorian“ mit ihm gefilmt hat. Gut möglich ist auch, dass uns dieser Rückblick endlich weitere Details darüber verraten wird, wie Grogu der Order 66 entkam!

Erzeugen in „Star Wars“ immer wieder Gänsehaut: Mehrere Jedi mit gezündeten Lichtschwertern © Disney/Lucasfilm

Sogar eine Verbindung zu Imperator Palpatine ist möglich!

Eine weitere bekannte Figur, die wir definitv sehen werden, ist Dr. Pershing (Omid Abtahi). Er ist in einer kurzen Einstellung im Trailer zu sehen, wie er in einem Lufttaxi wohl auf Coruscant unterwegs ist.

Zur Erinnerung: Pershing hatte in Staffel eins noch mit dem von Werner Herzog gespielten namenlosen „Klienten“ zusammengearbeitet, um an das Blut und damit Genmaterial von Grogu zu kommen. Seine Experimente damit führten bislang aber zu keinen befriedigenden Ergebnissen.

Sein Auftauchen in der kommenden Staffel lässt hoffen, dass wir endlich weitere Details zu seinen Motiven und Auftraggebern erfahren werden. Woran genau arbeitet er? Stehen seine Forschungen womöglich sogar in Verbindung zu der späteren Wiederauferstehung des Imperators in Der Aufstieg Skywalkers?

Dr. Pershing ist in Staffel 3 von „The Mandalorian“ anscheinend auf Coruscant unterwegs © Disney/Lucasfilm

Dies sind nur einige der Fragen, die der Trailer aufwirft. Auch weitere Figuren wie Greef Karga (Carl Weathers), Carson Teva (Paul Sun-Hyang Lee) oder Peli Motto (Amy Sedaris) werden wir in der dritten Staffel wiedersehen und können über ihre genaue Bedeutung für die Handlung zu diesem Zeitpunkt nur spekulieren.