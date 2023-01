The Mandalorian: Neuer Trailer zu Staffel 3 + Releasdate – Was erwartet uns?

Lange mussten wir warten, um Mando und Grogu wiederzusehen. Am 1. März ist es endlich so weit und The Mandalorian geht in die dritte Runde. Mit dabei alte Bekannte und einige neue Gefahren. Wir erzählen euch, was wir bis jetzt wissen.

Achtung: Spoileralarm. Die 3. Staffel über den Mandalorianer schließt an die Handlungen der ersten beiden Staffeln sowie an die Aktionen von der Nebenserie The Book of Boba Fett an. Wer hier noch nicht alles gesehen hat und sich nicht spoilern lassen will, besser nicht weiterlesen.

Das ist der Weg: Wiedersehen unter Freunden

Am Ende der 2. Staffel konnte Din Djarin zusammen mit der Mandalorianarin Bo-Katan Grogu aus den Fängen von Moff Gideon befreien. Doch die Freude des Wiedersehens währte nur kurz, als der junge Luke Skywalker erschien und Grogu mitnahm, um ihn als Jedi auszubilden.

In „The Book of Boba Fett“ haben wir die Ausbildung von Mini-Yoda miterleben dürfen und erlebt und die schwere Wahl, vor die ihn Luke gestellt hat. Der Weg zum Jedi oder der Weg zurück zu seinem Ziehvater Din Djarin?

Grogu folgte seinem Herzen und im Trailer sehen wir die beiden wieder vereint. Trotz der abgebrochenen Ausbildung scheint die Macht auch in Staffel 3 wieder sehr stark in Grogu zu sein.

Neben Grogu wird es im Trailer auch ein Wiedersehen mit dem ambivalenten Greef Karga geben. Babu Frik ist ebenfalls dabei und auch Moff Gideon, der zuletzt gefangen genommen wurde.

Wiedergutmachung: Rückkehr nach Mandalore

Mando will sich mit Grogu aufmachen nach Mandalore, um seinen Ruf und Rang wiederherzustellen, den er durch das Ablegen seines Helmes verloren hat. Mit im Gepäck hat er das dunkle Schwert und damit das Recht, der neue Anführer von Mandalore zu werden.

Ob er es sein wird, der die verstreuten Mandalorianer der Galaxie wieder zusammenführt, bleibt aber abzuwarten. Denn auch Bo-Katan schielt ja bekannterweise auf den Thron. Diese wird übrigens in der kommenden Staffel von ihrem Vertrauten Fenn Rau unterstützt, der bereits in Star Wars Rebels vorgestellt wurde.

Außerdem droht noch eine andere Gefahr – in einer Szene sehen wir, wie mehrere Jedi-Ritter kampfbereit auf einen Eindringling warten, der sich durch eine Tür schneidet. Ein neuer oder alter Sith-Gegenspieler? Wir sind ganz gespannt und können den März kaum erwarten.

