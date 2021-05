Disney stellt „echtes“ Lichtschwert vor – wird Teil von Star Wars: Galactic Starcruiser

Vor einiger Zeit kamen erste Hinweise ans Tageslicht, die auf ein vermeintlich „echtes“ Lichtschwert aus Star Wars deuteten, das Disney plant. Selbstredend handelte es sich hierbei nicht wirklich um ein reales Lichtschwert. Sondern viel mehr um Merchandise, das realer an die Vorstellung eines Lichtschwertes heranreicht.

Und tatsächlich: Am 4. Mai 2021, am offiziellen „Star Wars Day 2021“-Fan-Feiertag, war es dann schließlich so weit. Disney hat das neue Lichtschwert-Modell vorgestellt und es kann sich wirklich sehen lassen.

Was ist der Star Wars Day?

Neue Lichtschwerter vorgestellt!

Das „Star Wars: Galactic Starcruiser“-Resort wird mit diesen neuen Lichtschwertern ausgestattet. Mit einem Teaser-Video hat Disney die neuartige Konstruktion eines Lichtschwerts nun präsentiert. Im Video ist eine Rey-Cosplayerin zu sehen, die den Lichtsäbel für uns hält. Das kurze Video zeigt die ausfahrende „Lichtklinge“. Es sieht aus wie in der fantastischen Vorlage:

Heißt also, dass wir vor Ort im „Star Wars: Galactic Starcruiser“ solche Lichtschwerter zu Gesicht bekommen werden. Unklar ist, ob wir sie selber in die Hand bekommen oder gar mit nach Hause nehmen dürfen, oder ob sie nur für Mitarbeiter*innen angedacht sind, um das Erlebnis vor Ort noch realistischer zu gestalten. Es wäre natürlich ein unvergleichliches Souvenir. Disney meint:

„Gäste, die an Star Wars: Galactic Starcruiser teilnehmen, werden es erstmals zu Gesicht bekommen neben so vielem mehr. Es startet in 2022, wenn das aufregende 2-nächtige Abenteuer debütiert!“

Was ist das Star Wars: Galactic Starcruiser-Resort?

Bei dem „Star Wars: Galactic Starcruiser“ im Walt Disney Word Resort handelt es sich um eine einzigartige Abenteuerreise, die für „Star Wars“-Fans entwickelt wird. Es gleicht einem Erlebniswochenende (über zwei Tage), in dem wir unsere eigene „Star Wars“-Geschichte erleben. Wir reisen an – nehmen also in physischer Form teil – und treffen Entscheidungen, die sich auf unsere personalisierte Story auswirken sollen.

Hier wird eure Reise starten! © Disney

Unter anderem können wir den „Black Spire Outpost auf dem Planeten Batuu besuchen“, in speziellen Kabinen nächtigen und an speziellen Aktivitäten teilnehmen. Zudem kann man wie in einem Rollenspiel mit den Charakteren interagieren – was von der Grundidee insgesamt ein wenig an den Park aus „Westworld“ erinnert.

Auf dem Papier klingt es wie ein echter Traum für „Star Wars“-Fans. Im Bestfall gehen wir am Ende mit unvergesslichen Erinnerungen nach Hause. Doch wie das Abenteuererlebnis am Ende wird, werden wir erst im Jahre 2022 erfahren. Bis es so weit ist, heißt es noch ein wenig abwarten.

Auf diesem Raumschiff wird das Abenteuer stattfinden! © Disney

Gibt es schon ein echtes Lichtschwert?

Ein gefährlich echtes Lichtschwert haben hingegen die Herrschaften von Hacksmith gebaut, was ihr auf keinen Fall zu Hause nachstellen solltet. Sie haben es mit ihrer Konstruktion ins Guinness World Records geschafft. Man könnte also sagen, dass diese Kontruktion das ist, was einem Lichtschwert am nächsten kommt:

Star Wars-Fans kämpfen mit gefährlich echten Lichtschwertern