Im Laufe der Jahre erschienen zahlreiche Produkte rund um das Star Wars-Franchise, unter anderem auch diverse Lichtschwert-Nachbildungen. Besonders hochwertige Replika veröffentlichte in der Vergangenheit regelmäßig Hasbro und nachfolgend wollen wir euch fünf Lichtschwerter aus dessen Force FX Elite-Serie ans Herz legen.

Was können Lichtschwerter der Force FX Elite-Serie?

Bevor wir zu unseren Empfehlungen kommen, wollen wir zunächst auf die Vorzüge eingehen, die diese Produkte bieten. Hierzu zählen zunächst die detailliert nachgebauten Griffe der verschiedenen Lichtschwerter, die nahezu täuschend echt aussehen und auch entsprechend gut in der Hand liegen.

Wenn ihr mögt, könnt ihr die Lichtschwerter sogar auseinanderbauen, um euch die Bestandteile des Griffs, etwa den Kyberkristall, genauer anzusehen. Zudem ist eine hochwertige LED-Technologie verbaut und auch Soundeffekte können aktiviert werden. Um die Sammlerstücke ansprechend zu präsentieren, ist auch ein Ständer enthalten.

Force FX Elite-Lichtschwert Nr. 1: Ahsoka Tano

Beginnen möchten wir mit einer Replika des Lichtschwerts von Ahsoka Tano. Die einstige Schülerin von Anakin Skywalker feierte ihren Einstand im Kinofilm zur Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ und mauserte sich im Laufe der Jahre zu einem waschechten Fanliebling, die bald ihre eigene Live-Action-Serie erhalten wird.

Nachbildung von Ahsokas Lichtschwert © Disney/Lucasfilm/Hasbro

Neben einem hochwertig verarbeiteten Griff erhaltet ihr zudem eine Klinge, die in drei Farben (blau, grün, gelbgrün) erstrahlen kann. Außerdem könnt ihr mit Knöpfen am Griff verschiedene Soundeffekte aktivieren. Da die Force FX Elite-Lichtschwerter jedoch so hochwertig produziert sind, sind sie nicht billig. Für Ahsokas Waffe müsst ihr 269,90 Euro bezahlen.

Force FX Elite-Lichtschwert Nr. 2: Kylo Ren

Wechseln wir nun zur Dunklen Seite der Macht, genauer zu Anakins Enkel Ben Solo beziehungsweise Kylo Ren. Seinen ersten Auftritt hatte der Schüler des Obersten Anführers Snoke bekanntlich in „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“, wo er Rey sowie ihren Freunden Han Solo, Poe Dameron und Finn das Leben schwer machte.

Nachbildung von Kylo Rens Lichtschwert in „Episode IX“ © Disney/Lucasfilm/Hasbro

Kylo Rens Lichtschwert ist ein echter Blickfang, was vor allem an seinem einzigartigen Design liegt. Dieses ist laut offiziellen Informationen an uralte Konstruktionen angelehnt. Die LED-Klingen simulieren zudem sehr schön das ständige lodern der Vorlage. Preislich liegt diese Replika bei 379 Euro.

Force FX Elite-Lichtschwert Nr. 3: Imperator Palpatine

Obwohl er sich in der Original-Trilogie und auch „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“ primär auf seine enormen Machtkräfte verlässt, ist Imperator Palpatine ein begnadeter Lichtschwert-Kämpfer. Dies können wir sowohl in „The Clone Wars“ als auch in „Episode III – Die Rache der Sith“ erleben.

Nachbildung von Palpatines Lichtschwert © Disney/Lucasfilm/Hasbro

Der Griff von Darth Sidious‘ Lichtschwert ist speziell gearbeitet, denn er ist leicht geschwungen, damit er besonders gut in der Hand liegt. Die vergoldeten Elemente verleihen der Waffe zudem ein erhabenes Aussehen. Sonderlich billig kommt ihr allerdings auch hier nicht weg, denn der Preis für das Sammlerstück liegt bei 299,95 Euro.

Force FX Elite-Lichtschwert Nr. 4: Darth Revan

Nun begeben wir uns auf eine Zeitreise, knapp 4000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga, in die Ära der Alten Republik. Seinen ersten Auftritt hatte Darth Revan, der eine Wandlung vom Sith-Lord zum Jedi-Ritter durchlief, im Videospiel „Star Wars: Knights of the Old Republic“, das nicht mehr zum Kanon der Sternen-Saga gehört.

Nachbildung von Revans Lichtschwert © Disney/Lucasfilm/Hasbro

Mehr als bei den anderen Force FX Elite-Lichtschwertern seien in diesem Fall die verschiedenen Farben (rot, violett) der Klinge hervorgehoben. Diese verdeutlichen Revans Entwicklung von einem Sith-Lord zu einem Jedi. Preislich ist diese Replika übrigens die preisgünstigste Nachbildung mit „nur“ 239 Euro.

Force FX Elite-Lichtschwert Nr. 5: Rey Skywalker

Last but not least, wie es so schön heißt, wollen wir uns noch das Lichtschwert von Rey ansehen. Sie ist die Hauptfigur der Sequel-Trilogie und hatte ihren ersten Auftritt in „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“.

Zunächst war sie mit einem Stab ausgestattet, später tauschte sie diesen gegen das Lichtschwert Anakin Skywalkers, ehe sie in den finalen Momenten von „Der Aufstieg Skywalkers“ erstmals die gelbe Klinge ihrer eigenen Waffe entzündete.

Nachbildung von Reys Lichtschwert © Disney/Lucasfilm/Hasbro

Äußerlich erinnert der detailliert nachgebildete dunkle Griff des Lichtschwerts dezent an die Optik von Reys Stab. Womöglich verbaute sie Teile ihrer alten Waffe in ihrer neuen? Nicht fehlen darf natürlich die LED-Klinge, die im markanten Gelb erstrahlt. Für 307,99 Euro könnt ihr diese Replika aktuell noch vorbestellen.