Star Wars: Reys Lichtschwert wird endlich zum Force FX Lightsaber von Hasbro

Hasbro hat soeben den neusten Streich verkündet, der einen weiteren Teil der Welt von Star Wars in die Realität holt. Nun ja, also zumindest ideell. Denn das neue „Star Wars The Black Series Rey Skywalker Force FX Elite Lightsaber“ wird eine täuschend echte Replika des gelben Lichtschwerts darstellen, das Rey in Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers trägt.

Wie wir es von der „The Black Series“-Reihe gewohnt sind, wird äußerste Genauigkeit auf die Authentizität der Umsetzung gelegt. Und was Hasbro hier erschaffen hat, dürfen wir wohl gut und gerne als echtes Premiummerch einstufen.

© Disney/Hasbro/Lucasfilm

Wenn ihr Rey Skywalker in der Sequel-Trilogie mochtet – womöglich sogar ein Cosplay von ihr im Schrank hängen habt – oder einfach auf der Suche nach einem neuen Sammlerstück seid, könnte das neue Lichtschwert von Hasbro etwas für euch sein.

Star Wars The Black Series Rey Skywalker Force FX Elite Lightsaber

Allem voran sieht das Lichtschwert genauso aus wie im Film und das sogar täuschend echt. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr die Klinge zum Beiseitestellen abnehmen möchtet oder sie montiert verbleibt. So oder so gibt es einen Ständer dazu, auf dem ihr das Lichtschwert abstellen könnt.

Was kann das Force FX Elite Lightsaber? Die „Force FX“-Unterreihe ist sehr beliebt bei den Fans, da sie mit vollständigen Licht- und Soundeffekten daherkommt. Heißt, ihr könnt die Klinge zünden, woraufhin die gelbe Lichtklinge zu sehen ist. Und wenn ihr den Säbel durch die Luft schwingt, ist das notorische Summen der Schwerter zu hören. Außerdem gibt es beim Kämpfen mit anderen Lichtschwertträgern weitere Spezialeffekte. Macht euch also darauf gefasst!

Wie hoch ist der Preis? Der Preis beläuft sich regulär auf 249,99 US-Dollar, was in Deutschland zumeist indirekt umgerechnet wird, es könnte also circa 249,99 Euro kosten.

Wann können wir das Lichtschwert kaufen? Das „Star Wars The Black Series Rey Skywalker Force FX Elite Lightsaber“ lässt sich noch nicht bei Händlern in Deutschland vorbestellen. Ausgeliefert wird es mit Sicherheit im nächsten Jahr, also erst in 2022. Dafür ist mittlerweile das Dunkelschwert aus The Mandalorian erhältlich.

Was muss ich noch wissen? Falls ihr euch nun Sorgen um die Batterien oder dergleichen macht, gibt es an dieser Stelle Entwarnung. Reys Lichtschwert kommt mit einem Akku, den ihr ganz einfach über ein USB-Kabel aufladen könnt. Im Grunde wurde an alles gedacht.

