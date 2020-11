Von Darth Vaders Helm, das Lichtschwert von Luke Skywalker oder Obi-Wan Kenobi bis hin zu James Bonds Anzug: Fans machen regelmäßig Jagd auf die begehrten Original-Requisiten von großen Film oder Serienproduktionen. So ist etwa vor ein paar Jahren Han Solos Blaster aus „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ für über eine halbe Million US-Dollar versteigert worden.

Jetzt gibt es die einmalige Gelegenheit, einige der begehrten Stücke auch aus Star Wars zu ersteigern: Prop Store, einer der größten Händler für Original und exklusive Sammlerstücke in Los Angeles und London kündigt Anfang Dezember in einer großen Online-Versteigerung rund 900 exklusive Stücke aus über 350 Film- und Serienproduktionen dem Höchstbietenden zum Kauf an – passend zum Weihnachtsfest.

Welche exklusiven Stücke vom 1. bis 2. Dezember in der Online-Auktion von Prop Store in London angeboten werden, gibt der 240-seitige Katalog (hier als PDF einsehbar) Auskunft: Besonderes Highlight ist Darth Vaders komplettes Kostüm samt Helm aus „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ mit einem Startangebot von satten 290.000 US-Dollar oder Obi-Wan Kenobis original Lichtschwert aus „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ für ein Anfangsgebot von 52.000 US-Dollar.

Der Katalog enthält außerdem Original-Requisiten aus „Alien 3“ mit dem echten Xenomorph-Kostüm, auch Keanu Reeves original Anzug aus „The Matrix Reloaded“ ist dabei bis hin zu Bruce Lees legendäre Waffe Nunchaku aus dem Martials-Art-Film „Mein letzter Kampf“ (1972), Brad Pitts roter Lederjacke aus „Fight Club“ (1999) oder Arnold Schwarzeneggers blutverschmiertes T-shirt aus „Terminator“ (1984). Auch Kuriositäten wie John Candys Bowlingball aus der Komödie „Uncle Buck“ (1989) oder Leonardo DiCaprios Handys aus „The Departed“ und „The Wolf of Wall Street“.

Bei Interesse kann man telefonisch oder online an der Auktion teilnehmen. Für weitere Angebote von Prop Store lohnt sich ein Blick auf dessen Webseite, die auch für kleineres Geld original Kinoplakate von Filmklassikern und weiteres anbieten.