Wie der offizielle Facebook-Account von S.T.A.L.K.E.R. nun in Erinnerung ruft, ist es bereits über 13 Jahre her, dass der beliebte Titel „S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl“ erschienen ist. In der Tat gibt es seither eine große Fangemeinde, die sich nur allzu gern in den verlassenen und verwucherten Ortschaften des Spiels herumgetrieben hat und etwaige Geheimnisse aufdecken konnte. Doch nun ist es an der Zeit für den nächsten Part, auf den die Spieler so sehnsüchtig warten.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Entwickler verzichten auf Battle Royale oder VR, setzt auf neueste Technologie

S.T.A.L.K.E.R. 2: So sieht die neue Welt aus!

Die Entwickler haben vor einiger Zeit bestätigt, dass die Welt rund um Stalker am Leben sei, da sie einen offiziellen Nachfolger in Produktion hätten. Bislang gab es jedoch noch nicht sehr viel zu sehen, außer das Logo mit dem namensgebenden Schriftzug und einen entsprechenden Teaser. Das sollte sich jetzt allerdings ändern. GSC Game World hat nun das erste Bild geteilt, das die Welt von S.T.A.L.K.E.R. 2 zeigt.

Nachfolgend seht ihr den ersten Eindruck des kommenden Mystery-Abenteuers. Es zeigt die allseits bekannte Karte „Dark Forest“:

© GSC Game World

Im aktuellen Jahr soll es noch mehr zum Spiel zu sehen geben. Wir müssen uns also nicht mehr ewig gedulden, bis wir einen besseren Ersteindruck von dem erhalten, was uns mit „S.T.A.L.K.E.R. 2“ erwartet.

Und falls ihr erfahren möchtet, wie es aktuell in Tschernobyl aussieht, dann solltet ihr auf keinen Fall die Kurzdokumentation Inside the Zone von Dustin Hasberg verpassen, der sich gemeinsam mit seinem Team ins heutige Tschernobyl getraut hat und die zeitaktuelle Lage festhalten konnte. Die brandneuen Aufnahmen können sich wirklich sehen lassen:

Allgemein: Inside the Zone: So sieht die verstrahlte Sperrzone von Tschernobyl heute aus

Die Doku kann euch zeitgleich als mentale Vorbereitung auf den nächsten Stalker-Ableger dienen. Das Spiel soll nämlich schon im nächsten Jahr, also 2021, erscheinen. Aber wie ist das bei euch? Freut ihr euch schon auf den Shooter oder sagt euch das Tschernobyl-Szenario nicht zu? Schreibt es gerne weiter unten in die Kommentare und diskutiert mit uns.