Xbox Game Pass - A Plague Tale: Innocence wird in den nächsten Wochen zur Bibliothek hinzugefügt

Nach all den verschobenen Spiel-Releases saugen wir alle gute Nachrichten wie ein Schwamm auf. Eine davon ist definitiv die Aufnahme von „A Plague Tale: Innocence“ in den Xbox Game Pass für PC – und zwei weiterer Spiele.

Microsoft hat verkündet, welche Spiele in den nächsten Wochen dem Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Zur Freude vieler ist das erfolgreiche Action-Adventure A Plague Tale: Innocence Teil der kommenden Titel und steht PC-Abonnenten somit bald kostenlos zur Verfügung.

Xbox Game Pass Warum ist der Service so günstig? Xbox-Chef verteidigt den Dienst

Neue Spiele im Xbox Game Pass

Die künftigen neuen Spiele im Xbox Game Pass sind bekannt gegeben worden und werden sich in den nächsten Wochen in der Bibliothek des Microsoft-Services einfinden. Folgende drei Spiele könnt ihr demnach bald auf dem PC zocken:

Aktuell ist die Anmeldung für die PC-Variante des Xbox Game Pass sogar nahezu geschenkt, denn ihr bezahlt derzeit nur einen schmalen Euro für drei ganze Probemonate. Im Anschluss kostet der Service nur 11,99 Euro im Quartal und lohnt sich bei dem Angebot bestehend aus über 100 Spielen sehr schnell.

Kürzlich haben erst große Titel wie The Witcher 3: Wild Hunt und GTA 5 in der Bibliothek Einzug gehalten, weitere große Games werden in Zukunft sicher noch folgen.