Xbox Game Pass - Vier neue Spiele für Konsole, darunter The Witcher 3

Der Xbox Game Pass wird um einen mächtigen Hexer reicher. Der kostenpflichtige Abodienst von Microsoft erhält Neuzugänge, unter anderem aus dem Hause CD Projekt.

In regelmäßigen Abständen wird der Xbox Game Pass mit neuen Spielen bestückt. Die Abonnenten des kostenpflichtigen Microsoft-Dienstes dürfen sich demnächst auf vier weitere Hochkaräter freuen.

Das sind alle neuen Spiele in der Übersicht:

Xbox Game Pass im Dezember 2019

Es gibt Zuwachs für den Xbox Game Pass, doch PC-Spieler gehen erst einmal leer aus. Die neuen Spiele, die in dieser Woche erscheinen, sind vorerst für die Konsolen gedacht.

Seit dem 17. Dezember 2019 gibt es nun den Indie-Titel „Untitled Goose Game“ für die Xbox One und heute am 19. Dezember 2019 folgen drei weitere Spiele. Auf der Liste steht „The Witcher 3: The Wild Hunt“ von CD Projekt, das neueste Hexer-Abenteuer, allerdings ohne DLCs.

Zwei weitere Neuzugänge umfassen „Pillars of Eternity“ (Complete Edition) und die finale Episode des narrativen Adventures von Dontnod Entertainment, „Life is Strange 2“.

