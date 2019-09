Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - J.J. Abrams bestreitet den Versuch, die Story zu reparieren

Erst vor einiger Zeit haben wir über die Diskussion berichtet, wie sehr das Ende von Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers von Episode 8: Die letzten Jedi beeinflusst wurde. Nach dem Erscheinen von Rian Johnsons Interpretation der Geschichte, wandte sich das Gespräch schnell dem zu, was J.J. Abrams gedacht haben muss, als er die teils wirklich verändernden Wendungen gesehen hat.

Symbolisch gesehen gibt es im Trailer eine Szene, in der Kylo Ren seinen Helm offensichtlich wieder zusammenschweißt. Allgemein geht unter Fans die Diskussion um, ob J.J. Abrams die Inhalte von Episode 8 nicht reparieren würde, um seine ursprüngliche Vision anpeilen zu können. Tatsächlich steht Abrams aber hinter den Entscheidungen seines Kollegen, wie er nun in einem Interview bekräftigt hat:

„Ich habe nie versucht, etwas zu reparieren. Hätte ich Episode 8 geleitet, hätte ich die Dinge anders gemacht, so wie Rian [Johnson] die Dinge anders gemacht hätte, wenn er Episode 7 gedreht hätte. Aber nachdem ich an Fernsehserien gearbeitet hatte, war ich es gewohnt, Geschichten und Charaktere zu kreieren, die dann von anderen Leuten geführt wurden. Wenn du bereit bist, von dem wegzugehen, was du erschaffen hast, und du glaubst, dass es in vertrauenswürdigen Händen ist, musst du akzeptieren, dass einige der Entscheidungen, die getroffen werden, nicht die gleichen sein werden, die du treffen würdest. Und wenn du wieder ins Spiel kommst, musst du das, was getan wurde, ehren."