Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Ende des Films wurde nicht von Episode 8 beeinflusst

J.J. Abrams stellt klar, dass der zwischenzeitliche Richtungswechsel bei „Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi" das Ende der Skywalker-Saga nicht beeinflusst. Für ihn steht etwas ganz Anderes im Fokus.

Die Geschichte der neuen „Star Wars“-Trilogie ist lang und beschwerlich. Im Jahre 2015 trat Regisseur J.J. Abrams mit Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht die neue Trilogie los. Die Kritiken waren gemischt, was für einen Film mit diesem Hype-Level aber vollkommen normal ist. Ein Film wird selten alle Kritiker überzeugen können.

Zwei Regisseure - eine Vision?

Bei Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi übernahm hingegen Rian Johnson die Rolle des Regisseurs und schrieb das entsprechende Drehbuch zum Film. Und obwohl Johnson bereits im Rahmen von „Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht" sehr eng mit J.J. Abrams zusammengearbeitet hatte, so traf er über einige Inhalte des Films dennoch eigenständige Entscheidungen und entfernte sich gelegentlich von der Vision, die J.J. Abrams zum Start der Trilogie hatte.

Nun sitzt für Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers J.J. Abrams wieder auf dem Regiestuhl und muss natürlich auf das zurückgreifen, was Johnson in Episode 8 umgesetzt hat. Dennoch scheint es die ursprüngliche Vision von J.J. Abrams nicht zu beeinflussen, wie er nun auf der Comic Con erklärte. Das Ende der Skywalker-Saga wird dementsprechend also immer noch so aussehen, wie er es sich zum Start der Trilogie vorgestellt hat.

„Die Geschichte, die wir erzählen, die Geschichte, die wir anfingen, als wir The Force Awakens machten, geht weiter. Episode VIII hat nicht wirklich etwas entgleist, woran wir dachten. Aber ich sage, dass der Spaß an diesem Film darin besteht, dass diese Charaktere alle zusammen als Gruppe auf diesem Abenteuer sind. Das ist die Sache, über die ich am meisten begeistert war. Die Dynamik zwischen diesen Charakteren, die diese erstaunlichen Schauspieler auf diesem verzweifelten Abenteuer spielen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, die Gruppe zusammen zu haben."

Dennoch wurde noch einmal explizit nachgehakt, ob Abrams deutliche Änderungen an „Der Aufstieg Skywalkers“ vornehmen musste, die den Inhalt möglicherweise stark verzerren könnten. Darauf antwortet der Regisseur so:

„Nicht im Geringsten. Es gibt viel, was ich dazu sagen möchte, aber ich habe das Gefühl, dass es noch ein wenig früh ist, um das Gespräch über Episode IX zu führen ...“

Wie diese Vision aussieht, wissen aktuell nur Menschen, die direkt an der Produktion des Films beteiligt sind. „Star Wars“-Komponist John Williams scheint von der der Vision von J.J. Abrams allerdings begeistert zu sein, wie in einem Twitter-Video zu sehen war. Was die Öffentlichkeit dazu sagt, erfahren wir am 19. Dezember 2019, wenn „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ in den Kinos anläuft.