Star Wars: Battlefront 2 - Celebration Edition geleakt, birgt Inhalte zu Episode 9

Schon in Kürze erscheint wohl eine neue Version von Star Wars: Battlefront 2, die mit einigen Extras ausgestattet wird. Schon jetzt können wir einen Blick auf die Inhalte werfen.

Star Wars: Battlefront 2 hat in der Zeit nach dem Release eine rege 180-Grad-Wendung aufs Parkett gelegt. Mittlerweile konnte sich das Spiel von seinem Lootbox-Debakel losreißen und liefert den „Star Wars“-Fans in vielerlei Hinsicht ein glaubwürdiges und erlebnisreiches Eintauchen in die weit, weit entfernte Galaxie.

Star Wars: Battlefront 2 Das neue Fortschrittsystem, warum nicht gleich so?

So haben wir auf halber Strecke ein ganz neues Fortschritt-System erhalten, während immer wieder Updates nachgereicht wurden. Doch noch ist nicht aller Tage Abend für den Action-Shooter. EA und Disney planen scheinbar eine besondere Edition, die den Namen „Celebration Edition“ tragen soll.

Die besondere Celebration Edition

Jüngst gab es via TrueAchievements einen Leak, der sich auf „Star Wars Battlefront II: Celebration Edition“ bezieht, die schon am morgigen 5. Dezember 2019 eintreffen soll. Folgende Inhalte soll diese im Gepäck haben:

Das Basisspiel mit allen vergangenen Updates der letzten zwei Jahre, die zukünftigen, kostenlosen Updates sind logischerweise ebenfalls enthalten. Über 25 Helden-Erscheinungen, inklusive sechs Legendäre Outfits und eines für Rey, Finn, Kylo Renn (angelehnt an „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“). Über 125 Outfits für Truppen Über 100 Helden- und Truppen-Emotes sowie Voice-Lines Über 70 Siegesposen für Helden und Truppen.

Wir binden euch nachfolgend die wichtigsten Updates im Laufe des Post-Releases ein. Im Grunde ist jetzt der beste Zeitpunkt, um „Star Wars: Battlefront 2“ eine Chance zu geben. Vielleicht ist die Celebration Edition also etwas für euch? Schreibt es gerne weiter unten in die Kommentare und diskutiert mit uns.