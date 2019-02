Star Wars: Battlefront 2 - Anakin Skywalker im neuen Teaser, Release schon bald

Der Action-Shooter Star Wars Battlefront 2 erhält in Kürze ein Update. Anakin Skywalker heißt der neue Zuwachs. Schon jetzt könnt ihr euch den ersten Teaser-Trailer ansehen.

Anakin Skywalker, wie wir ihn aus Star Wars Episode II: Angriff der Klonkrieger und Star Wars Episode III: Die Rache der Sith kennen, hält schon bald Einzug in Star Wars Battlefront 2 auf der PS4, Xbox One und dem PC. Jüngst wurde der erste Teaser-Trailer veröffentlicht, der Darth Vader vor seiner finalen Transformation als angehenden Sith-Lord zeigt.

Anakin Skywalker schon bald!

Bislang gab es auf der offiziellen Webseite lediglich ein kleines Video zu sehen, das die ersten Animationen von Anakin Skywalker aufzeigte und den Charakter vorstellte. Doch jetzt sehen wir Anakin erstmals in einem vorgerenderten Trailer in voller Pracht und in Action. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass es sich um den Anakin handelt, kurz bevor er zur dunklen Seite der Macht wechselt.

Und hier ist der erste Teaser-Trailer zu Anakin Skywalker:

"My powers have doubled since the last time we met, Count."



"Good. Twice the pride, double the fall." #StarWarsBattlfrontII pic.twitter.com/GSevKHAMtb — EA Star Wars (@EAStarWars) 21. Februar 2019

Das finale Datum für den Release gibt es obendrein mit auf den Weg. Der ehemalige Schüler von Obi-Wan Kenobi wird am 27. Februar 2019 integriert. Er ist Teil des Updates mit dem Namen 'The Chosen One'. Neben dem Lichtschwertträger gibt es zudem eine Runderneuerung des Aussehens der Klontruppen.

Außerdem haben die Entwickler angekündigt, dass in Bälde ein Update mit einem noch unbekannten Spielmodus folgen soll. Dieser wird größer als alle anderen Modi in der Geschichte von Star Wars Battlefront. Wir dürfen gespannt sein, was die Entwickler hier im März veröffentlichen.