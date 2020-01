Silent Hill - Reboot der Marke: Zwei neue Spiele in Entwicklung laut Insiderbericht

Bereitet Konami im Geheimen die Enthüllung neuer Produkteinträge zu „Silent Hill“ vor? Laut Insider arbeite der Publisher bereits an multiplen neuen Spielen zum notorischen Horror-Franchise.

Konami könnte neben den Gambling-Automaten für Las Vegas wohl doch noch weitere Spiele hinsichtlich ihrer Marke Silent Hill produzieren lassen.

Ein aktueller Report von AestheticGamer deutet auf zwei neue Spiele, die zum „Silent Hill“-Franchise entwickelt werden könnten. Darunter befinde sich ein Spiel, das direkt unter Konami entwickelt wird sowie ein Titel, der nicht direkt unter dem Markenhalter entsteht.

Gleich zwei neue Horrorspiele?

Allzu viele Informationen gibt es zwar noch nicht, doch es sei so viel bekannt, dass sich die Spiele zumindest schon eine ganze Weile in Entwicklung befänden.

Wenn die Infos also stimmen, hat Konami schon vor über zwei Jahren diverse Vorschläge an Externe geschickt. Daraufhin hätten sich unbekannte Instanzen zurückgemeldet.

Demnach sollen sich zwei Spiele in Entwicklung befinden: eine Art Soft-Reboot, das sich auf das Franchise im Allgemeinen bezieht, und ein Titel, der annäherungsweise an Until Dawn und mit einer episodischen Form an Telltale-Spiele erinnert.

Die Spiele sollen sogar noch für die aktuelle Konsolen-Generation erscheinen, während von der PS5 und Xbox Series X sowie dem PC ebenfalls die Rede ist.

Wichtig ist, dass es sich zwar um unbestätigte Gerüchte handelt, doch die Quelle lag in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal richtig mit den Insiderberichten.

Abschließend ist die Rede davon, dass die Enthüllung eines oder sogar beider Spiele in diesem Jahr vorgenommen werden könnte. Wir sind gespannt, ob es dazu kommt und was Konami im Detail plant.