Silent Hill - Konami kündigt neues Spiel an und es ist ein Spielautomat

Falls ihr euch gefragt habt, was aus dem Franchise rund um Silent Hill wird, dann hat Konami nun die passende Antwort vorbereitet. „Silent Hill: Escape“ ist offiziell bestätigt, es ist ein Automat für Glücksspiel.

Konami hat einen neuen Eintrag für die „Silent Hill“-Reihe angekündigt. Das neue Spiel lautet „Silent Hill: Escape“, doch wenn ihr jetzt an die Sternstunden des psychologischen Horrors zurückdenkt, müssen wir euch enttäuschen. Bei „Silent Hill: Escape“ handelt es sich um einen neuen Titel für den mobilen Markt. Genauer gesagt, das neue Spiel ist eine Slotmaschine.

Silent Hill erobert Gambling-Machine-Markt

Damit erweitert Konami das Repertoire an gewinnbringenden Spielautomaten im hauseigenen Casino-Markt, doch von einem vollwertigen Nachfolger des Horror-Franchises fehlt auch weiterhin jede Spur.

Laut Konami sei dies ein ein kleiner Vorgeschmack auf die großartigen Dinge, die noch in Zukunft folgen würden. Tom Jingoli, ausführender Vizepräsident und CCO (Chief Commercial Officer), meint diesbezüglich:

„Alles, einschließlich der Form, des Bildschirms, die Wettfläche und verfügbares Merchandising wurden entwickelt, um gleichermaßen Spielerfahrung und ausführende Resultate zu maximieren. Das neueste Kabinett (Glücksspiel-Schränkchen) ist ein erster Ausblick auf großartige Dinge, die noch von Konami kommen.“

Hierbei handelt es sich scheinbar um den aktuellen Markeneintrag im Franchise, der bereits im August 2019 gesichtet wurde und Fans aufhorchen ließ. Diese zeigen sich nun aber sichtlich enttäuscht, die sich lieber einen vollwertigen Nachfolger im Survival-Horror-Franchise gewünscht hätten:

"Silent Hill: Escape. That's quite a fitting name because Konami has escaped having to make actual video games out of their video game properties!" — エリ (Lady™ Season) (@HimariTakakuras) October 12, 2019

Man f**k Konami. Look at this shit. Silent Hill: Escape

a brand new Silent Hill game, but it's a goddamn gambling machine. #YouHateToSeeIt pic.twitter.com/3Ps7TLkovl — Danijel B. 🇭🇷🇲🇰🇩🇪 (@TitanEren_vol2) October 13, 2019