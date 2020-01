PlayStation 5 - Leak soll Benutzeroberfläche und Speichergröße der Konsole offenbaren

Im Zuge der möglichen baldigen Enthüllung der PS5 kommen weitere Leaks ans Licht. Diesmal stehen die Benutzeroberfläche der Next-Gen-Konsole sowie die Speichergröße im Fokus. Ein Foto aus einem Entwicklerstudio offenbart nämlich interessante Details.

In Bezug auf die PS5 scheint zurzeit die große Leak-Saison hereinzubrechen. Kein Wunder: So steht die Konsole in Anbetracht der möglicherweise geplanten Enthüllung im Februar immer mehr im Fokus. Nach einigen angeblich durchgesickerten Details zum Preis und kommenden Games gibt es nun Hinweise auf die Benutzeroberfläche der Konsole.

Geleaktes User Interface

Wie das Devkit der Next-Gen-Konsole von Sony aussieht, die die Entwickler für die Erstellung der PS5-Games nutzen, wissen wir bereits. Nun ist aber ein erstes Foto aufgetaucht, das die Benutzeroberfläche zeigen soll.

PS4-Ähnlichkeiten und Speichergröße

Das zu sehende User-Interface ähnelt stark dem der PS4. Es kann sein, dass es für die PS5 weitestgehend übernommen und nur in geringem Ausmaß überarbeitet wurde. Des Weiteren wird die Speichergröße oben links im Bild offenbart, über die die PS5 wohl verfügen wird: Sie beträgt 1 Terabyte.

Wo kommt das Foto her?

Es soll von einem Entwickler stammen, der für ein Studio arbeitet, das zurzeit Spiele für die PS5 entwickelt. Es ist das Logo der Decima Engine zu sehen. Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem besagten Studio um Guerrilla Games handelt, die diese Engine entwickelt und unter anderem für Horizon Zero Dawn genutzt haben. Aber auch Kojima Productions käme in Frage (wenn auch weniger wahrscheinlich, aufgrund der englischen Sprache des Interfaces). Hideo Kojimas Team durfte die Engine für Death Stranding nutzen. Vielleicht gilt das ebenso für das nächste Projekt.

Wie wahrscheinlich sind Rückschlüsse auf die finale Konsole?

Während das finale Design der Konsole selbst wohl erheblich vom Devkit abweichen wird, könnte die fotografierte Benutzeroberfläche aber durchaus in einem gewissen Rahmen beibehalten werden. Immerhin war dies bei der PS4 schon so. Das damals geleakte Interface der PS4 sah fast genau so aus, wie das letztlich in der fertigen Konsole umgesetzte Interface. Natürlich kann Sony trotzdem noch weitere Überarbeitungen vornehmen.

Die Gerüchte um eine baldige Enthüllung der PlayStation 5 verdichteten sich in den letzten Tagen. So wird vermutet, dass für den 5. Februar ein großes „PlayStation Meeting“-Reveal-Event in den USA geplant sei, auf dem die Next-Gen-Konsole ausführlich vorgestellt werden wird.