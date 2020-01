PlayStation 5 - PlayStation Meeting: Gerüchte um PS5-Reveal im Februar verdichten sich

Bereits seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Sony die PlayStation 5 offiziell im Februar auf einem dafür veranstalteten Event in New York enthüllen wird. Die Gerüchte verdichten sich nun, denn Einladungen für dieses Reveal-Event sollen sehr bald von Sony verschickt werden.

PlayStation 5 Offizielle Enthüllung erfolgt wohl im Februar 2020

Die PS4 wurde im Rahmen eines PlayStation Meeting-Events im Februar 2013 enthüllt. Nun, sieben Jahre später, scheint Sony das Spiel wiederholen zu wollen und plant anscheinend ein PlayStation Meeting für Februar 2020. Im Fokus: Die Enthüllung der PS5.

Einladungen für das Presse- und Medien-Event sollen noch im Laufe dieser Woche verschickt werden. Erste teilnehmende Publisher sollen auch schon bekannt sein. Gerüchte sprechen von EA, Ubisoft, Square Enix und Activision. Sie werden wohl erste eigene Spiele für die PS5 vorstellen.

Rumours from major publications such as EA, Ubisoft, Square Enix and Activision suggest that PlayStation will be doing their reveal event early February and invites will be sent out next week keep your eyes peeled. #PlayStation #PS5 #E32020 #NextGen #Sony #gaming pic.twitter.com/cWOzMzvZ7e