PlayStation 4 - Beeindruckender Meilenstein: Offizielle Zahlen zur PlayStation

Sony gibt Einblick in aktuelle Zahlen, die sich auf die PS4 und Partnerprodukte der PlayStation beziehen. Einmal mehr dürfen wir dem Unternehmen zu ihrem Erfolg gratulieren.

Während der Pressekonferenz von Sony auf der diesjährigen CES zu der PlayStation 5, wo es unter anderem das offizielle Logo der PS5 und Hardwarespezifikationen zu sehen gab, wurden zudem noch ein paar aktuelle Zahlen zu der generellen PlayStation-Palette mit auf den Weg gegeben. Diese zeigt ein paar beeindruckende Meilensteine, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Sony-Zahlen zur PlayStation

Allem voran geht aus den Daten hervor, dass die PlayStation 4 die meistverkaufteste Heimkonsole der Welt ist hinter der PlayStation 2. Somit belegt sie also den zweiten Platz im globalen Konsolen-Ranking. Das können wir anhand der 106 Millionen Verkäufe ermitteln, die Sony in Hinsicht auf die PS4 verbuchen darf. Witzigerweise belegt die PS3 den dritten Platz, weshalb das Unternehmen die drei stärksten Konsolen produziert hat, zumindest was die Stärke der Verkäufe betrifft.

Davon ab konnten sie über 1,15 Milliarden PlayStation 4-Spiele verkaufen. Eine beträchtliche Zahl, die trotz aufkeimenden Free-2-Play-Modell seit Launch der PS4 zusammenkommt. Eine Unterscheidung zwischen physischen und digitalen Verkauf gibt es an dieser Stelle erst einmal nicht. Doch dürften es mehr digitale als physische Verkäufe sein. Immerhin werden immer weniger Retail-Spiele verkauft, wie nicht zuletzt auch Gamestop erfahren musste.

Zudem gibt es noch ein paar weitere Zahlen, die eine hohe Gewichtung haben. So verbucht Sony im Monat ganze 103 Millionen aktive Nutzer, während 38,8 Millionen User davon sogar ein aktives PS Plus-Abonnement haben. Außerdem wurden bislang ganze fünf Millionen Einheiten der PS VR verkauft. Ob das Sony dazu antreiben wird, eine PS VR2 zu produzieren?

Schlussendlich heißt es abwarten, was die PS5 in dieser Hinsicht leistet und ob sie mit der PS4 mithalten kann. Oder wird Microsoft mit der Xbox Series X doch einige ehemalige Sony-Kunden abwerben können? Beide Konsolen sollen noch in diesem Jahr erscheinen und setzen unter anderem auf Abwärtskompatibilität.

Was ihr noch von der PS5 erwarten dürft, haben wir euch hier im Übersichtsartikel zusammengefasst:

