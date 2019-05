One Piece - Das sind die neuen Charakterdesigns der Schlimmsten Generation aus Kinofilm Stampede

Falls ihr den neuesten Trailer zu „One Piece: Stampede“ noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr es schnellstens nachholen. Der dritte offizielle Trailer zum kommenden Anime-Kinofilm hält einige spannende Charakterdesigns der Piraten der Schlimmsten Generation bereit.

In diesem Jahr gab es das eine oder andere Special, das Fans von One Piece zum 20. Geburtstag erhalten haben. Angefangen mit dem Open-World-Videospiel One Piece World Seeker über den Startschuss für den Reverie-Arc des Anime bis hin zum kommenden Kinofilm One Piece: Stampede, der noch in diesem Sommer in Japan durchstarten soll. Wir wissen bereits eine Menge über Ruffys neues Abenteuer, doch die Produzenten geben hier und da immer neue Leckerbissen preis.

Die „Schlimmste Generation“

So wurden bereits vor einiger Zeit die ersten Charakterdesigns enthüllt, während es erstes Trailer-Material zu sehen gab. Zudem kennen wir bereits die Bösewichte, unter anderem ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten, mit denen es die Strohhutbande zu tun bekommt:

„Festa wird als "Meister der Festlichkeiten" und "Kriegsanstifter" betitelt, während sich Bullet als ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten zu verstehen gibt. Er wird auch als "Dämonenerbe" beschrieben, was auf Dunkles schließen lässt.“

Doch nun sind weitere Details ans Tageslicht gekommen, die die Charakterdesigns der Schlimmsten Generation näher beleuchten. Wir sehen unter anderem Sabo, Captain Smoker und Tashigi sowie die Piraten der Schlimmsten Generation: Trafalgar Law, X Drake, Apoo, Capone „Gang“ Bege, Jewelry Bonney, Urouge, Eustass Kid und Killer. Eben jene Piratengeneration, die die kunterbunte Anime-Welt im Laufe der letzten 20 Jahre auf den Kopf gestellt hat und mit sämtlichen Konventionen im Zuge der Suche nach dem One Piece gebrochen hat.

Macht euch also auf ein gnadenloses Wiedersehen gefasst, das die wichtigsten Charaktere aus dem „One Piece“-Franchise zusammenführt. Passend zum 20. Geburtstag erwartet uns womöglich das größte Wiedersehen aller Zeiten und somit auch das größte Anime-Abenteuer in Filmform. Der Film „One Piece: Stampede“ geht am 9. August 2019 in Japan an den Start. Hierzulande wird es sicherlich eine entsprechend lokalisierte Fassung geben, wie es bei den Kinofilmen bislang immer der Fall war.