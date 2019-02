Anime - Kinofilm One Piece: Stampede erhält neuen Teaser, zeigt ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten

Der nächste Kinofilm One Piece: Stampede, der zum 20. Jubiläum veröffentlicht wird, hat nun einen weiteren Teaser-Trailer spendiert bekommen. Unter anderem ist ein neues Mitglied der Roger-Piraten zu sehen, das im Film zugegen sein wird.

Für alle Fans des notorischen Anime-Piraten Monkey D. Luffy gibt es schon in Bälde neues Filmfutter. Mit dem Animationsspektakel One Piece: Stampede erwartet uns der nächste Kinostreifen, der passend zum 20. Jubiläum von One Piece ausgestrahlt wird.

One Piece: Stampede

Eiichiro Oda hat bereits vor einiger Zeit ein Statement zum neuen Film abgegeben. Darin gab er zu verstehen, dass er sie kein Film wie diesen machen ließe, wenn es sich nicht um das 20. Jubiläum von One Piece handeln würde.

''Ich meine, natürlich ist es eine hervorragende Zeit dafür!''

Oda wird an der Produktion beteiligt sein, er zeigt sich für die Geschichte hinter Stampede verantwortlich. Allein das dürfte die Fans freuen.

Doch erst einmal gibt es inhaltlich einen weiteren Teaser-Trailer zu sehen, der schon jetzt ein wenig Auskunft über die Story gibt. So wird ein Festival im Film stattfinden, das viele Piraten und weitere Charaktere aus One Piece zusammenführt. Diese erhalten zum Großteil ein überarbeitetes Aussehen. Darunter fällt zum Beispiel das neue Design von Trafalgar Law, das ihr hier seht:

© Toei Animation / Eiichiro Oda

Neues Mitglied der Roger-Piraten

Die Story dreht sich um die Jagd nach einer Schatztruhe von Gol D. Roger. Dabei wird die Strohhutbande auf Festa und Bullet treffen. Festa wird als "Meister der Festlichkeiten" und "Kriegsanstifter" betitelt, während sich Bullet als ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten zu verstehen gibt. Er wird auch als "Dämonenerbe" beschrieben, was auf Dunkles schließen lässt.

So oder so bedeutet ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten viel Kraft und für Luffy und seine Freunde sicherlich auch viel Ärger.

One Piece: Stampede wird in Japan am 9. August 2019 anlaufen. Wann der Film hierzulande zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Nachfolgend haben wir den zweiten Teaser-Trailer für euch eingebunden: