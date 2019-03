One Piece - Poster zum neuen Reverie-Arc deutet auf Twist bei den Strohhüten

Die Strohhutbande aus „One Piece“ segelt einem neuen Abenteuer entgegen! Der neue Arc wurde kürzlich über ein Poster angeteasert und es enthält einen potenziellen Twist, was die Mitglieder der Strohhüte betrifft.

Das Manga- und Anime-Abenteuer One Piece geht in eine neue Runde. Der „Whole Cake Island“-Arc hat bislang wieder unzählige Episoden in Anspruch genommen, doch die Strohhüte verlassen das Zentrum von Totland nun und segeln einem neuen Abenteuer entgegen, dem „Reverie“-Arc!

Neuer Arc lautet Reverie und beinhaltet Twist

Nach der Flucht vor den Piraten von Big Mom und den erschütternden Kampf zwischen Ruffy und Katakuri fragen sich die Fans, wie es nun weiter geht. Monkey D. Ruffy und seine Freunde brechen zu neuen Ufern auf und das wird einige Wendungen mit sich bringen. Jüngst wurde ein Teaser-Poster zum „Reverie“-Arc veröffentlicht, der schon jetzt einen besonderen Twist verrät.

Einige von euch werden es bereits mitbekommen haben, denn wir haben in der Vergangenheit über die potenziellen Crewmitglieder der Strohhutbande berichtet. Doch für alle anderen sprechen wir an dieser Stelle noch einmal eine obligatorische Spoiler-Warnung aus.

One Piece Das sind die neuen Sommeroutfits der Strohhutpiraten

Vorsicht, potenzielle Spoiler!

Fans konnten schon jetzt einen ersten Eindruck vom kommenden Arc gewinnen, der über ein entsprechendes Poster angeteasert wurde.

Wir sehen die Crewmitglieder in voller Montur, also mit ihrer aktuellen Kleidung, doch ein Mitglied scheint nicht so recht ins Bild zu passen - oder doch? Ein Mitglied der Strohhutbande wird wohl nun final nach langer Zeit mit den Strohhüten segeln.

Die Rede ist von niemand Geringerem als Vivi Nefetari, der Prinzessin von Alabasta. Bereits in jüngster Vergangenheit gab es einen Aufschrei bei den Fans, als Eiichiro Oda einen entsprechenden Eintrag veröffentlicht hat, der sich auf die Mitglieder der Strohhutbande bezog. Hier im „One Piece Databook“ wurde neben dem aktuellen Neuzugang, Fischmensch Jimbei (10. Mitglied), auch Vivi aufgeführt. Sie zählt also offiziell als 13. Crewmitglied, was einige Fans aufhorchen ließ. Zumal zwei Mitglieder noch gänzlich unbekannt sind. Hier mehr dazu:

One Piece Wird die Strohhutbande um zwei weitere Charaktere erweitert?

Die Frage schien berechtigt, da Ruffy immerhin vielen Freunden auf seiner Reise begegnet ist, aber so wirklich in die Crew haben es nur die Wenigsten geschafft, die obendrein dann stets mit an Bord gestiegen sind.

Aber nun scheint sich der Kreis zu schließen, denn auf dem aktuellen Poster ist sie zu sehen, was wiederum bedeuten könnte, dass sie im „Reverie“-Arc final mit den Strohhüten segeln wird. Wie es dazu kommt und in welchem Rahmen, steht bislang noch nicht fest. Doch wir sind uns ziemlich sicher, dass sie im neuen Arc eine große Rolle spielen wird.