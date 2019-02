One Piece - Das sind die neuen Sommeroutfits der Strohhutpiraten

Die Strohhutbande erhält im Zuge des neuen Films One Piece: Stampede zwei neue Outfits. Eine Variante, die lockeren Sommeroutfits, kann schon jetzt vorab bestaunt werden.

Passend zum 20. Jubiläum von One Piece wird es einen neuen Kinofilm geben. Die ersten Teaser-Trailer zu One Piece: Stampede sind bereits veröffentlicht worden und begeistern die Fans schon jetzt, obgleich der Film erst am 9. August 2019 in den japanischen Kinos anläuft.

One Piece Deutschland bekommt neue Anime-Episoden

Neue Outfits der Strohhutpiratenbande

Wie wir es von den Kinofilmen gewohnt sind, werden die Strohhutpiraten mit einem neuen Outfit zugegen sein. In Stampede gibt es neue Sommeroutfits, die schon jetzt ein wenig auf die Grundstimmung des Films einstimmen.

Doch tatsächlich soll es wohl zwei verschiedene Ausführungen an neuen Outfits für die Strohhüte geben. Eine Version, die Sommerurlaub-Version, stammt von der Fashion-Kette Uniqlo. Diesbezüglich wurde jüngst ein Bild veröffentlicht, das wir euch nachfolgend einbinden:

© Toei Animation / Eiichiro Oda / Uniqlo (UT)

Bei dem Design handelt es sich um eine Zusammenarbeit von UT, der T-Shirt-Marke hinter Uniqlo, und den verantwortlichen Filmproduzenten.

Brooks T-Shirt mit der Aufschrift ''Summer Body'' könnte wohl passender nicht sein. Was haltet ihr von den neuen Outfits? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen.

Und hier geht es zum zweiten Teaser von One Piece: Stompede, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt!

Anime Kinofilm One Piece: Stampede erhält neuen Teaser, zeigt ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten