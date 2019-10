One Piece - Kapitel 958 überrascht Fans mit Flashback zu Gol D. Roger

Kapitel 958 des Manga überraschte Fans weltweit mit einem Flashback zur Roger-Piratenbande und neuen Informationen über Oden Kouzuki.

In über zwanzig Jahren One Piece hat Schöpfer Eiichiro Oda eine Menge Informationen zu Gol D. Roger in die Geschichte mit einfließen lassen und doch wissen wir fast nichts über den einstigen König der Piraten. Vor allen Dingen, was seine Persönlichkeit und den Mann hinter der Legende angeht. Entsprechend freuen sich Fans natürlich, wenn ein bisschen Licht in dieses Dunkel gebracht wird.

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

Gold Roger vor 25 Jahren

In Kapitel 958, der neuesten Veröffentlichung in Sachen Manga, bekamen wir nun etwas sehr seltenes zu sehen, nämlich einen Einblick in das Leben der Roger-Piratenbande. Der Flashback führt uns in eine Zeit, als Oden Kouzuki zusammen mit Roger auf der Oro Jackson, dem Schiff der Bande, unterwegs war.

Wir erleben die Dankbarkeit des Adeligen aus Wa No Kuni, sich den Piraten angeschlossen zu haben, sehen Roger und seinen Schiffarzt Krokus über übermäßigen Alkoholkonsum streiten und haben zudem ein kleines Wiedersehen mit Shanks, Buggy und Rayleigh. Auf dem Schiff geht es wie vermutet turbulent zu und da Oden sich nichts weiter anmerken lässt, ist dies wohl Normalität.

„Der Shogun werden zu wollen, nachdem ich diese Aufgabe so achtlos vernachlässigt habe ... ist vielleicht selbstsüchtig, aber ich werde meine Vision auf jeden Fall wahr werden lassen. Ich bin davon überzeugt, dass ich mit der Hilfe meiner zuverlässigen Gefolgsleute die Grenzen von Wano wieder öffnen kann. Die Verwirklichung dieses Traums wird wahrscheinlich in zwanzig Jahren Realität werden.“

Dies versichert Oden der Roger-Piratenbande und wird dafür mit Jubel und zum Prost gehobenen Krügen gefeiert. Wie der Manga deutlich macht, ist dieses Ereignis 25 Jahre her. Und damit beginnt der dritte Akt der Wa No Kuni Arc, der sich nun auf ein spannendes Finale zubewegt. Pläne wurden geschmiedet, um Orochi sowie Kaido zu Fall zu bringen, doch müssen sich Fans auf die Umsetzung noch etwas gedulden, da der Manga eine kurze Pause eingelegt hat.