Mixer - Shroud findet Community auf Mixer besser als auf Twitch

Was ist besser, Twitch oder Mixer? Shroud, der erst kürzlich sein Twitch-Zuhause verlassen hat und auf Mixer gewechselt ist, hat jetzt eine Antwort hinsichtlich der Community gefunden.

Shroud (Michale Grzesiek), einer der größten Twitch-Streamer, hat kürzlich seine Streaming-Heimat verlassen und ist zu der Microsoft-Plattform Mixer gewechselt. Damit ist er schon der zweite Big Player im Streaming-Business, der Microsofts Angebot nicht ausschlagen konnte. Vor einigen Monaten machte Ninja (Tyler Blevins) den Anfang und verließ Twitch ebenfalls.

Twitch Ninja verlässt Twitch und wechselt zu Microsoft-Streaming-Plattform Mixer

Über die jeweiligen Angebote kann bislang nur spekuliert werden. Insider gehen allerdings von Deals in Millionenhöhe für die Exklusivverträge aus.

Mittlerweile hat Shroud einige Livestreams auf Mixer abgehalten und kann nun eine Einschätzung abgeben, warum die Platfform seines Erachtens nach besser sei als Twitch.

So erklärt er auf Anfrage eines Zuschauers, dass es sich durchaus anders anfühle, auf Mixer zu streamen.

„Ich meine, am Ende des Tages streamt man lediglich. Alles, was ich tue, ist, dass ich hier sitze und Videospiele spiele und mit euch interagiere. So lange ihr da seid, was ihr seid, ihr fliegt momentan, ist es kein Unterschied. Es ist ein anderes Benutzerinterface und eine andere Community-Atmosphäre. Und ich denke, dass die Stimmung der Community hier besser ist.“

Am Ende soll es sich also doch recht ähnlich anfühlen, während die Mixer-Community aber stimmungsvoller agiert. Und dennoch stellt er in Aussicht, dass niemand weiß, was in zwei Jahren passiere. Immerhin könne mit steigender Popularität auch die Toxizität auf einer Plattform steigen. Er selbst würde die Popularität gerne steigen sehen, doch den Gemütszustand der derzeitigen Community gerne beibehalten wollem.

„Die Mixer-Community ist fantastisch. Sie ist sehr viel besser, als ich erwartet hatte. Es ist verrückt.“

Dass sich die Streamer auf Twitch über eine toxische Community beschweren, geschieht im Grunde recht häufig bei sehr vielen Protagonisten der Plattform. Deshalb ist die Aussage von Shroud keineswegs überraschend. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Communtiy auf und um Mixer herum entwickelt.

