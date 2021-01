Erfolgreich, Erfolgreicher – Twitch-Streamer. Die Streaming-Plattform hat in den letzten Jahren zahlreiche Menschen in reichweitenstarke Internetpersönlichkeiten verwandelt. Die größten besitzen inzwischen Abonnentenzahlen im sechsstelligen Bereich. Doch wer sind die Spitzenreiter unter ihnen?

Wir haben uns die Subscriber-Zahlen im neuen Jahr 2021 erneut angesehen und die international erfolgreichsten Streamer in unserem Top 10-Ranking gelistet.

Twitch in beeindruckenden Zahlen

Seit Twitch 2011 als Tochterunternehmen von Amazon an den Start gegangen ist, hat die Plattform ein enormes Wachstum erfahren und gilt seither als größtes Livestreaming-Portal weltweit. Im Corona-geplagten Jahr 2020 kamen dabei über 17 Milliarden geschaute Stunden zusammen. Das entspricht einem gigantischen Anstieg von 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

All das verteilt sich auf inzwischen über 9 Millionen vorhandene Streamer, die sich beim Spielen von mehr als 4.000 verschiedenen Spielen über die Schulter schauen lassen – oder einfach nur mit ihrer Community plaudern. Neben geliebten Talk-Kategorie „Just Chatting“ bilden dabei aktuell die Top 3 der meist geschauten Spiele:

Die Top 10 auf Twitch

Doch bei welchen internationalen Größen schauen die Zuschauer am liebsten rein und lassen sogar ein kostenpflichtigen Sub da? Wir haben euch unter Zuhilfenahme von TwitchTracker die derzeit erfolgreichsten internationalen Twitch-Streamer in unseren Top 10 zusammengestellt!

Beachtet: Natürlich schwankt die Anzahl der Twitch-Subscriber täglich, deshalb berufen wir uns auf die Zahlen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels im Januar 2021.

Platz 10: QuackityHQ

Alexis ist auf Twitch besser unter dem Namen Quackity bekannt und einer der jüngeren Streamer. Der 20-jährige machte sich eigentlich auf YouTube durch seine Videos zu Toontown Online und des Nachfolgers Toontown Rewritten einen Namen. Inzwischen hat der Mexikaner dort knapp 4 Millionen Abonnenten.

Alex startete und hostete außerdem immer wieder verschiedene Competitions auf seinem Discord-Server mit über 300.000 Mitgliedern. Unter anderem dort plante er zahlreiche seiner Raids, die er in mehreren Online-Spielen durchzog und auf Twitch übertrug.

Auf der Streamingplattform ist er zumeist in Minecraft unterwegs oder spricht mit seiner Community. Länger als 2 Stunden ist dabei jedoch selten am Start, dafür aber beinahe täglich. Für den 10. Platz und 30.995 Subs reicht das offenbar.

© Twitch: QuackityHQ