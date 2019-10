Marvel - MCU-Schauspielerinnen wollen Film nur mit Frauen

Frauen an die Macht? Brie Larson spricht über die Rolle der Frau im MCU und verrät, dass sich die Schauspielerinnen gemeinsam für einen Film mit rein weiblicher Besetzung eingesetzt haben.

In Avengers: Endgame gibt es diese eine Szene, in der sich alle weiblichen Superheldinnen des Marvel Cinematic Universe zusammenschließen, um es mit den Schurken auf dem großen Schlachtfeld aufzunehmen. Auch wenn die Szene für viele Zuschauer ein bisschen zu künstlich kreiert war, stellte es doch die Tatsache hervor, dass das Filmstudio mit „Captain Marvel“ erst einen Solofilm mit einem weiblichen Helden in der Hauptrolle veröffentlicht hat.

Disney Brie Larson heizt an: Ist sie in Kevin Feiges Star Wars-Film vertreten?

Ein Film nur mit weiblichen Darstellerinnen

In einem kürzlich veröffentlichten Interview sprach nun „Captain Marvel“-Darstellerin Brie Larson über das Thema. Unter anderem plauderte sie ein bisschen weiter aus dem Nähkästchen und verriet, dass sich viele der Frauen von Marvel versammelt und mit MCU-Schirmherr Kevin Feige über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Unterm Strich wünschen sich die Darstellerin einen Film, der einzig und allein mit weiblichen Darstellerinnen auskommt.

"Ich sage das: Viele der weiblichen Darsteller von Marvel sind zu Kevin [Feige] gegangen und sagten: "Wir stecken da zusammen drin, wir wollen das machen". Was das bedeutet, keine Ahnung. Ich bin nicht für die Zukunft von Marvel verantwortlich, aber es ist etwas, wofür wir wirklich leidenschaftlich brennen und ich habe das Gefühl, dass, wenn genug Leute auf der Welt darüber reden, wie sehr sie es wollen, dass es am Ende wirklich passieren könnte."

Im Nachgang hebt Larson hervor, dass sie natürlich nicht die finale Entscheidung trifft. Dennoch betonte sie, wie leidenschaftlich sich ihre Kolleginnen für das Thema eingesetzt haben und das daraus sogar eine relativ lange Diskussion entstanden ist. Ob sich die weiblichen MCU-Schauspielerinnen durchsetzen konnten, erfahren wir wohl frühestens in einigen Jahren, denn der Fahrplan für Phase 4 und 5 im MCU wird wohl bereits gesetzt sein.